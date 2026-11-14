Дівчина пише новорічний список справ. Фото: magnific.com

Часто час перед новорічними святами перетворюється на суцільну метушню, коли треба встигнути купити подарунки, прибрати, прикрасити оселю та ще продумати святкове меню. І замість радісного очікування Нового року з'являються втома та роздратування. Але зустріти 2027 рік без поспіху цілком реально. Для цього достатньо заздалегідь розподілити справи.

Новини.LIVE підготували корисний чек-лист, який допоможе вам усе встигнути до 31 грудня та знайти час для відпочинку.

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Що варто зробити на початку грудня

Перші дні місяця краще присвятити справам, які не потребують великих зусиль, але постійно відкладаються. Почніть із простого плану:

Перегляньте фінанси. Порахуйте, скільки можете витратити на подарунки, продукти та розваги, щоб святкові покупки не обернулися неприємним сюрпризом у січні. Закрийте дрібні справи. Поверніть позичені речі, перевірте неоплачені рахунки, заплануйте необхідні візити та завершіть завдання, які давно висіли у списку. Позбудьтеся зайвого. Не обов'язково влаштовувати генеральне прибирання. Почніть із шафи, кухонних полиць або комори. Хороші речі, якими більше не користуєтеся, можна віддати тим, кому вони потрібні.

Що встигнути зробити до 20 грудня

Саме час переходити до приємніших турбот:

Купіть подарунки. Складіть список людей, яких хочете привітати. Не забувайте про невеликі сюрпризи для колег та друзів. Якщо замовляєте щось в інтернеті, врахуйте можливі затримки доставки. Прикрасьте оселю. Дістаньте ялинкові іграшки, перевірте гірлянди та подумайте, як створити святкову атмосферу без зайвих витрат. Іноді достатньо кількох прикрас, свічок на батарейках та ароматних мандаринів. Подбайте про близьких. Зателефонуйте родичам, із якими давно не спілкувалися. Домовтеся про зустрічі, привітання та спільне святкування.

Які справи завершити за тиждень до Нового року

Коли до свята залишиться лише кілька днів, найбільше часу зазвичай забирають кухня та хатні клопоти. Тому краще підготуватися заздалегідь:

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Складіть святкове меню. Перевірте запаси продуктів і запишіть, чого бракує. Консерви, напої, крупи та інші продукти тривалого зберігання можна придбати раніше. А ось свіжі інгредієнти краще купувати ближче до свята. Наведіть лад удома. Зосередьтеся на кухні, ванній кімнаті та місцях, де збиратимуться гості. Перевірте необхідні запаси. Зарядіть павербанки, підготуйте ліхтарики та питну воду. В умовах можливих відключень світла така підготовка допоможе уникнути додаткових хвилювань.

Що обов'язково зробити для себе

У передсвятковій метушні легко забути, заради чого взагалі всі ці приготування. Грудень варто наповнювати не лише справами, а й приємними сімейними моментами. Тож знайдіть час для маленьких традицій, які створюють особливий настрій.

Приготуйте разом із близькими імбирне печиво, перегляньте улюблений різдвяний фільм або прогуляйтеся святково прикрашеним містом. Можна переглянути фотографії за 2026 рік, згадати найтепліші моменти та створити невеликий сімейний альбом.

Ще одна гарна ідея — зробити добру справу. Допоможіть тим, хто цього потребує, підтримайте благодійний збір або просто приділіть увагу самотній людині.

Що залишити на 31 грудня

Останній день 2026 року не варто перетворювати на марафон із прибирання та готування. Залиште на нього лише найнеобхідніше: приготування свіжих страв, сервірування столу та невеликі завершальні клопоти.

А ще обов'язково знайдіть хоча б годину для себе. Прийміть душ, вдягніть улюблений одяг, послухайте музику або просто відпочиньте.

І пам'ятайте: щоб гарно зустріти 2027 рік, необов'язково виконати абсолютно все із запланованого. Значно важливіше увійти в нього з хорошим настроєм, а не з відчуттям, що ви щойно відпрацювали ще одну зміну.

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