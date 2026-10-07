Як прикрасити дім на Новий рік 2027: кольори Вогняної Кози, які принесуть удачу

Дівчина прикрашає оселю до новорічних свят. Фото: istockphoto.com

Вже зовсім скоро ми зустрічатимемо Новий рік 2027. За східним календарем це буде рік Червоної Вогняної Кози. Її символіка асоціюється з теплом та енергією. Тому святкове оформлення оселі цього разу може бути особливо затишним і виразним. Правильно підібрані кольори та декор допоможуть не лише додати святкового настрою, а й привабити удачу.

Новини.LIVE розповідає, як та у яких кольорах прикрасити оселю на Новий рік 2027.

Реклама

Головні кольори Нового року 2027

Якщо ви хочете оформити будинок відповідно до символіки Червоної Вогняної Кози, зверніть увагу насамперед на теплу палітру.

Можна обрати будь-який відтінок червоного. Більш вишукано та дорого мають вигляд бордовий, винний, теракотовий, гранатовий та насичений ягідний.

Їх можна доповнити золотом або відтінком шампань. Такі деталі додають святкового мерехтіння і добре підтримують тему вогняної стихії.

Читайте також:

Кольори для новорічного декору 2027. Колаж: Новини.LIVE

Для спокійнішої основи підійдуть молочний, кремовий та бежевий. Якщо вам подобається природний декор, додайте темно-зелений, натуральне дерево, гілки хвойних дерев, шишки та льон.

Одне з найвдаліших поєднань для Нового року 2027 це молочна основа, бордові акценти, зелень та невелика кількість золота.

Декор на Новий рік 2027. Колаж: Новини.LIVE

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2027

Щоб ялинка виглядала гармонійно, краще обмежитися двома або трьома основними кольорами. Наприклад, поєднайте бордові кулі з прикрасами кольору шампань і теплими вогниками гірлянди. Інший стильний варіант це темно-зелені гілки, молочні банти та кілька золотистих іграшок.

Не обов'язково заповнювати дерево десятками куль. У 2027 році особливо доречно виглядатиме більш стримане оформлення з природними матеріалами. Шишки, дерев'яні іграшки, текстильні банти, сухофрукти та прикраси ручної роботи додадуть затишку.

Символ року можна використати лише як маленький акцент. Однієї красивої фігурки Кози або Вівці на ялинці чи поруч із нею цілком достатньо.

Дівчина прикрашає ялинку на Новий рік 2027. Фото: pexels.com

Як оформити дім на удачу

Почніть не з кількості прикрас, а з атмосфери. Тепле світло гірлянд, свічки, пледи та декоративні подушки змінюють кімнату швидше, ніж велика кількість мішури.

У вітальні можна додати бордові або теракотові наволочки, кремовий плед і композицію з хвойних гілок. На підвіконня поставте гірлянду з теплим світлом, а двері прикрасьте вінком із зелені, шишок і стрічок.

Головне правило просте: не намагайтеся використати всі модні кольори одночасно. Два базові відтінки та один акцент допоможуть створити інтер'єр, який виглядатиме продумано і дорого.

Яким зробити святковий стіл

Для новорічного столу можна повторити кольори ялинки. Білий або молочний посуд красиво виглядатиме на тлі зеленого чи бордового текстилю. Додайте прозорі келихи, золотисті підсвічники та кілька хвойних гілочок.