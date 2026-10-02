Новий рік 2027: яка тварина буде символом, колір, стихія та характер

Жінка прикрашає ялинку на Новий рік. Фото: action.com

До Нового 2027 року залишилося буквально кілька місяців. Тож саме час дізнатися, яка тварина стане його головним символом за східним календарем. Після стрімкого Вогняного Коня на нас чекає знак із зовсім іншим характером. Йому приписують любов до затишку й краси, але стихія додасть перчинки.

Новини.LIVE розповідає, яка ж тварина стане символом 2027 року, якою буде її стихія та колір.

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Новий 2027 рік якої тварини за китайським календарем

Символом 2027 року стане Червона Вогняна Коза. У деяких східних гороскопах цим символом є Вівця. Це восьма тварина у 12-річному циклі китайського зодіаку.

Коли Червона Вогняна Коза вступить у свої права

Її рік розпочнеться не 1 січня. Китайський Новий рік у 2027-му настане 6 лютого. Відтоді Коза перебере символічне покровительство і залишатиметься знаком року до 25 січня 2028-го.

Раніше роками Кози були 1967, 1979, 1991, 2003 та 2015 роки.

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Які стихія та колір 2027 року

Характеристики кожного циклу різняться, адже тварина поєднується з однією з п'яти стихій: Вогнем, Землею, Металом, Водою або Деревом. Стихією 2027 року буде Вогонь. А головним кольором — червоний. Саме тому символ називають Червоною Вогняною Козою.

За східною традицією Коза має м'який та доброзичливий характер. Їй приписують чутливість, любов до мистецтва, природи та красивих речей. Вона налаштовує на спокій та комфорт.

А от вогонь робить цей образ яскравим. Наділяє енергією, пристрастю та рішучістю. Тож Вогняна Коза поєднує у собі зовнішню м'якість із сильною внутрішньою волею.

Який характер приписують 2027 року

2027 рік буде пов'язаний із творчістю, самовираженням, стосунками та пошуком внутрішньої рівноваги.

Коза любить стабільність, але стихія Вогню не дає їй залишатися осторонь подій. Тому новому року приписують цікаве протиріччя: прагнення до спокою може поєднуватися з бажанням змінювати життя та втілювати сміливі ідеї.