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Главная Дом и огород 2027 год какого животного: кто станет символом по восточному календарю

2027 год какого животного: кто станет символом по восточному календарю

Ua ru
2 октября 2026 06:43
Новый год 2027: какое животное станет символом, цвет, стихия и характер
Женщина наряжает елку к Новому году. Фото: action.com

До Нового 2027 года осталось буквально несколько месяцев. Поэтому самое время узнать, какое животное станет его главным символом по восточному календарю. После стремительной Огненной Лошади нас ждет знак с совершенно иным характером. Ему приписывают любовь к уюту и красоте, но стихия добавит изюминку.

Новини.LIVE рассказывает, какое же животное станет символом 2027 года, какими будут его стихия и цвет.

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Новый 2027 год какого животного по китайскому календарю

Символом 2027 года станет Красная Огненная Коза. В некоторых восточных гороскопах этим символом является Овца. Это восьмое животное в 12-летнем цикле китайского зодиака.

Когда Красная Огненная Коза вступит в свои права

Ее год начнется не 1 января. Китайский Новый год в 2027-м наступит 6 февраля. С этого момента Коза возьмет на себя символическое покровительство и останется знаком года до 25 января 2028-го.

Ранее годами Козы были 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015 годы.

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Какие стихия и цвет 2027 года

Характеристики каждого цикла различаются, ведь животное сочетается с одной из пяти стихий: Огнем, Землей, Металлом, Водой или Деревом. Стихией 2027 года будет Огонь. А главным цветом — красный. Именно поэтому символ называют Красной Огненной Козой.

По восточной традиции Коза обладает мягким и доброжелательным характером. Ей приписывают чувствительность, любовь к искусству, природе и красивым вещам. Она настраивает на спокойствие и комфорт.

А вот огонь делает этот образ ярким. Наделяет энергией, страстью и решимостью. Поэтому Огненная Коза сочетает в себе внешнюю мягкость с сильной внутренней волей.

Какой характер приписывают 2027 году

2027 год будет связан с творчеством, самовыражением, отношениями и поиском внутреннего равновесия.

Коза любит стабильность, но стихия Огня не позволяет ей оставаться в стороне от событий. Поэтому новому году приписывают интересное противоречие: стремление к спокойствию может сочетаться с желанием менять жизнь и воплощать смелые идеи.

Новый год Символ года коза животное 2027 год
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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