Новый год 2027: какое животное станет символом, цвет, стихия и характер

2027 год какого животного: кто станет символом по восточному календарю
До Нового 2027 года осталось буквально несколько месяцев. Поэтому самое время узнать, какое животное станет его главным символом по восточному календарю. После стремительной Огненной Лошади нас ждет знак с совершенно иным характером. Ему приписывают любовь к уюту и красоте, но стихия добавит изюминку.
Новини.LIVE рассказывает, какое же животное станет символом 2027 года, какими будут его стихия и цвет.
Новый 2027 год какого животного по китайскому календарю
Символом 2027 года станет Красная Огненная Коза. В некоторых восточных гороскопах этим символом является Овца. Это восьмое животное в 12-летнем цикле китайского зодиака.
Когда Красная Огненная Коза вступит в свои права
Ее год начнется не 1 января. Китайский Новый год в 2027-м наступит 6 февраля. С этого момента Коза возьмет на себя символическое покровительство и останется знаком года до 25 января 2028-го.
Ранее годами Козы были 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015 годы.
Какие стихия и цвет 2027 года
Характеристики каждого цикла различаются, ведь животное сочетается с одной из пяти стихий: Огнем, Землей, Металлом, Водой или Деревом. Стихией 2027 года будет Огонь. А главным цветом — красный. Именно поэтому символ называют Красной Огненной Козой.
По восточной традиции Коза обладает мягким и доброжелательным характером. Ей приписывают чувствительность, любовь к искусству, природе и красивым вещам. Она настраивает на спокойствие и комфорт.
А вот огонь делает этот образ ярким. Наделяет энергией, страстью и решимостью. Поэтому Огненная Коза сочетает в себе внешнюю мягкость с сильной внутренней волей.
Какой характер приписывают 2027 году
2027 год будет связан с творчеством, самовыражением, отношениями и поиском внутреннего равновесия.
Коза любит стабильность, но стихия Огня не позволяет ей оставаться в стороне от событий. Поэтому новому году приписывают интересное противоречие: стремление к спокойствию может сочетаться с желанием менять жизнь и воплощать смелые идеи.