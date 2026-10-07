Как украсить дом к Новому году 2027: цвета Огненной Козы, которые принесут удачу

Девушка украшает дом к новогодним праздникам. Фото: istockphoto.com

Совсем скоро мы будем встречать Новый год 2027. По восточному календарю это будет год Красной Огненной Козы. Ее символика ассоциируется с теплом и энергией. Поэтому праздничное оформление дома в этот раз может быть особенно уютным и выразительным. Правильно подобранные цвета и декор помогут не только создать праздничное настроение, но и привлечь удачу.

Новини.LIVE рассказывает, как и в каких цветах украсить дом к Новому году 2027.

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Основные цвета Нового года 2027

Если вы хотите оформить дом в соответствии с символикой Красной Огненной Козы, обратите внимание прежде всего на теплую палитру.

Можно выбрать любой оттенок красного. Более изысканно и дорого выглядят бордовый, винный, терракотовый, гранатовый и насыщенный ягодный.

Их можно дополнить золотом или оттенком шампань. Такие детали добавляют праздничного блеска и хорошо поддерживают тему огненной стихии.

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Для более спокойной основы подойдут молочный, кремовый и бежевый. Если вам нравится природный декор, добавьте темно-зеленый, натуральное дерево, ветки хвойных деревьев, шишки и лен.

Одно из самых удачных сочетаний для Нового года 2027 — это молочная основа, бордовые акценты, зелень и небольшое количество золота.

Декор на Новый год 2027. Коллаж: Новини.LIVE

Как украсить елку на Новый год 2027

Чтобы елка выглядела гармонично, лучше ограничиться двумя или тремя основными цветами. Например, сочетайте бордовые шары с украшениями цвета шампань и теплыми огоньками гирлянды. Другой стильный вариант — темно-зеленые ветки, молочные банты и несколько золотистых игрушек.

Не обязательно завешивать дерево десятками шаров. В 2027 году особенно уместно будет выглядеть более сдержанное оформление с использованием натуральных материалов. Шишки, деревянные игрушки, текстильные банты, сухофрукты и украшения ручной работы добавят уюта.

Символ года можно использовать лишь как небольшой акцент. Одной красивой фигурки Козы или Овцы на елке или рядом с ней вполне достаточно.

Девушка украшает елку к Новому году 2027. Фото: pexels.com

Как оформить дом на удачу

Начните не с количества украшений, а с атмосферы. Теплый свет гирлянд, свечи, пледы и декоративные подушки преображают комнату быстрее, чем большое количество мишуры.

В гостиной можно добавить бордовые или терракотовые наволочки, кремовый плед и композицию из хвойных веток. На подоконник поставьте гирлянду с теплым светом, а дверь украсьте венком из зелени, шишек и лент.

Главное правило простое: не пытайтесь использовать все модные цвета одновременно. Два базовых оттенка и один акцент помогут создать интерьер, который будет выглядеть продуманно и дорого.

Как оформить праздничный стол

Для новогоднего стола можно повторить цвета елки. Белая или молочная посуда будет красиво смотреться на фоне зеленого или бордового текстиля. Добавьте прозрачные бокалы, золотистые подсвечники и несколько хвойных веточек.