Как украсить дом к Новому году 2027: цвета Огненной Козы, которые принесут удачу

Главные цвета Нового года 2027: как украсить дом на удачу
Совсем скоро мы будем встречать Новый год 2027. По восточному календарю это будет год Красной Огненной Козы. Ее символика ассоциируется с теплом и энергией. Поэтому праздничное оформление дома в этот раз может быть особенно уютным и выразительным. Правильно подобранные цвета и декор помогут не только создать праздничное настроение, но и привлечь удачу.
Новини.LIVE рассказывает, как и в каких цветах украсить дом к Новому году 2027.
Основные цвета Нового года 2027
Если вы хотите оформить дом в соответствии с символикой Красной Огненной Козы, обратите внимание прежде всего на теплую палитру.
Можно выбрать любой оттенок красного. Более изысканно и дорого выглядят бордовый, винный, терракотовый, гранатовый и насыщенный ягодный.
Их можно дополнить золотом или оттенком шампань. Такие детали добавляют праздничного блеска и хорошо поддерживают тему огненной стихии.
Для более спокойной основы подойдут молочный, кремовый и бежевый. Если вам нравится природный декор, добавьте темно-зеленый, натуральное дерево, ветки хвойных деревьев, шишки и лен.
Одно из самых удачных сочетаний для Нового года 2027 — это молочная основа, бордовые акценты, зелень и небольшое количество золота.
Как украсить елку на Новый год 2027
Чтобы елка выглядела гармонично, лучше ограничиться двумя или тремя основными цветами. Например, сочетайте бордовые шары с украшениями цвета шампань и теплыми огоньками гирлянды. Другой стильный вариант — темно-зеленые ветки, молочные банты и несколько золотистых игрушек.
Не обязательно завешивать дерево десятками шаров. В 2027 году особенно уместно будет выглядеть более сдержанное оформление с использованием натуральных материалов. Шишки, деревянные игрушки, текстильные банты, сухофрукты и украшения ручной работы добавят уюта.
Символ года можно использовать лишь как небольшой акцент. Одной красивой фигурки Козы или Овцы на елке или рядом с ней вполне достаточно.
Как оформить дом на удачу
Начните не с количества украшений, а с атмосферы. Теплый свет гирлянд, свечи, пледы и декоративные подушки преображают комнату быстрее, чем большое количество мишуры.
В гостиной можно добавить бордовые или терракотовые наволочки, кремовый плед и композицию из хвойных веток. На подоконник поставьте гирлянду с теплым светом, а дверь украсьте венком из зелени, шишек и лент.
Главное правило простое: не пытайтесь использовать все модные цвета одновременно. Два базовых оттенка и один акцент помогут создать интерьер, который будет выглядеть продуманно и дорого.
Как оформить праздничный стол
Для новогоднего стола можно повторить цвета елки. Белая или молочная посуда будет красиво смотреться на фоне зеленого или бордового текстиля. Добавьте прозрачные бокалы, золотистые подсвечники и несколько хвойных веточек.