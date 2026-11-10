Прибирання в оселі перед Новим роком 2027. Колаж: Новини.LIVE

Чи знали ви, що навіть звичайна тріснута чашка або старий одяг, за повір'ями, притягують до оселі невдачі? Тож напередодні Нового року 2027, символом якого стане Червона Вогняна Коза, варто уважніше придивитися до речей, які вас оточують. Якщо позбутися непотрібного, можна звільнити місце для позитивних змін.

Новини.LIVE розповідає, які речі варто викинути до Нового року 2027, щоб залучити у життя щастя.

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Що потрібно викинути до Нового року 2027

За східним календарем 2027 рік пройде під знаком Червоної Вогняної Кози, яка символічно асоціюється із затишком і творчістю.

Перед новорічними святами варто позбутися таких речей:

тріснутий і надбитий посуд

За повір'ями, чашки зі сколами та тарілки з тріщинами символізують сварки й фінансові втрати. До того ж пошкодженим посудом небезпечно користуватися.

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розбиті дзеркала

У народних забобонах тріснуте дзеркало пов'язують із нещастями та негараздами. Тому пошкоджені дзеркала краще замінити.

старий і порваний одяг

Переберіть шафи та позбудьтеся зношеного взуття, дірявих шкарпеток і речей, які вже не підлягають ремонту. Хороший одяг, який ви не носите, краще передати тим, хто його потребує.

зламані годинники та техніка

Годинник, який роками стоїть без руху, у феншуй символізує застій у житті. Якщо річ неможливо полагодити, викиньте або здайте на переробку.

непотрібні подарунки та сувеніри

Статуетки, магніти й декоративні дрібниці, які тільки припадають пилом, необов'язково зберігати. Особливо якщо вони викликають неприємні спогади.

старі чеки та папери

Перегляньте шухляди з рекламними буклетами, квитанціями та документами. У феншуй накопичення непотрібних паперів пов'язують із застоєм енергії.

прострочена косметика та ліки

Засохла туш, старі креми й препарати із завершеним терміном придатності не повинні залишатися в домашніх запасах.

речі, пов'язані з болісними спогадами

Якщо певний предмет щоразу нагадує вам про неприємну подію, подумайте, чи хочете його зберігати. Водночас не потрібно поспішати позбуватися дорогих серцю пам'ятних речей.

Що радить феншуй для залучення удачі у 2027 році

Згідно з китайським ученням феншуй, захаращені місця перешкоджають вільному руху життєвої енергії ци. Тому особливу увагу варто приділити трьом зонам оселі.

Передпокій. Приберіть старе взуття, зайві коробки та зношений килимок. Вхідні двері повинні вільно відчинятися. У феншуй саме через них до оселі символічно потрапляють нові можливості. Спальня. Не залишайте під ліжком гори непотрібних речей. Прихильники феншуй вважають, що вільний простір сприяє гармонійній атмосфері та відпочинку. Кімнатні рослини. Приберіть сухе листя, а загиблі рослини замініть здоровими. Зів'ялі квіти у феншуй символізують занепад, тоді як доглянуті рослини асоціюються з розвитком.

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