Уборка в доме перед Новым годом 2027. Коллаж: Новини.LIVE

Знаете ли вы, что даже обычная треснувшая чашка или старая одежда, согласно поверьям, привлекают в дом неудачи? Поэтому в канун Нового года 2027, символом которого станет Красная Огненная Коза, стоит внимательнее присмотреться к вещам, которые вас окружают. Если избавиться от ненужного, можно освободить место для позитивных перемен.

Новини.LIVE рассказывает, какие вещи стоит выбросить к Новому году 2027, чтобы привлечь в жизнь счастье.

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Что нужно выбросить к Новому году 2027

По восточному календарю 2027 год пройдет под знаком Красной Огненной Козы, которая символически ассоциируется с уютом и творчеством.

Перед новогодними праздниками стоит избавиться от следующих вещей:

потрескавшейся и побитой посуды

По поверьям, чашки со сколами и тарелки с трещинами символизируют ссоры и финансовые потери. К тому же поврежденной посудой опасно пользоваться.

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разбитые зеркала

В народных суевериях треснутое зеркало связывают с несчастьями и неурядицами. Поэтому поврежденные зеркала лучше заменить.

старая и порванная одежда

Переберите шкафы и избавьтесь от изношенной обуви, дырчатых носков и вещей, которые уже не подлежат ремонту. Хорошую одежду, которую вы не носите, лучше передать тем, кто в ней нуждается.

сломанные часы и техника

Часы, которые годами стоят без движения, в фэншуй символизируют застой в жизни. Если вещь невозможно починить, выбросьте её или сдайте на переработку.

Ненужные подарки и сувениры

Статуэтки, магниты и декоративные мелочи, которые только пылятся, не обязательно хранить. Особенно если они вызывают неприятные воспоминания.

Старые чеки и бумаги

Просмотрите ящики с рекламными буклетами, квитанциями и документами. В фэншуй накопление ненужных бумаг связывают с застоем энергии.

Просроченная косметика и лекарства

Засохшая тушь, старые кремы и препараты с истекшим сроком годности не должны оставаться в домашних запасах.

Вещи, связанные с болезненными воспоминаниями

Если какой-то предмет каждый раз напоминает вам о неприятном событии, подумайте, хотите ли вы его хранить. В то же время не нужно спешить избавляться от дорогих сердцу памятных вещей.

Что советует фэншуй для привлечения удачи в 2027 году

Согласно китайскому учению фэншуй, загроможденные места препятствуют свободному движению жизненной энергии ци. Поэтому особое внимание стоит уделить трем зонам дома.

Прихожая. Уберите старую обувь, лишние коробки и изношенный коврик. Входная дверь должна свободно открываться. В фэншуй именно через нее в дом символически попадают новые возможности. Спальня. Не оставляйте под кроватью горы ненужных вещей. Сторонники фэншуй считают, что свободное пространство способствует гармоничной атмосфере и отдыху. Комнатные растения. Уберите сухие листья, а погибшие растения замените здоровыми. Увядшие цветы в фэншуй символизируют упадок, тогда как ухоженные растения ассоциируются с развитием.

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