Жінка прибирає вдома перед новорічними святами. Фото: istockphoto.com

До Різдва 2026 року залишається трохи більше місяця. Але краще вже зараз подбати про чистоту в оселі, щоб не зіпсувати передсвятковий настрій домашніми клопотами. Витрачати купу часу на генеральне прибирання зовсім не обов'язково. Є хитрощі, які допоможуть навести лад значно швидше.

Новини.LIVE розповідає, як швидко та якісно прибрати в оселі, щоб Святвечір та Різдво зустріти у чистоті.

Реклама

З чого почати прибирання перед Різдвом 2026

Найбільша помилка — намагатися прибрати абсолютно все, від шухляд до найдальших полиць. Натомість скористайтеся правилом святкового маршруту.

Пройдіться оселею так, ніби ви щойно зайшли в гості. Зверніть увагу на передпокій, вітальню, кухню та ванну кімнату. Саме у цих місцях варто насамперед навести лад.

Далі дійте за простим планом:

Читайте також:

Візьміть кошик і зберіть розкидані речі, які лежать не на своїх місцях. Зберіть сміття в окремий пакет. Приберіть зайве зі столів, підвіконь та інших відкритих поверхонь. Рознесіть зібрані речі по кімнатах, не відволікаючись на сортування шаф.

Корисний лайфхак — поставте таймер на 10 хвилин. Це допоможе не застрягнути на одній ділянці та швидше перейти до наступної справи.

Як прибрати кімнати швидко та без зайвих зусиль

Секрет ефективного прибирання полягає в правильній послідовності. Не потрібно повністю закінчувати одну кімнату, перш ніж переходити до іншої.

Спочатку нанесіть засоби на забруднену сантехніку відповідно до інструкцій. Поки вони діють, займіться пилом в інших кімнатах. Рухайтеся згори вниз: від полиць до столів і тумб. Так пил не осідатиме на вже очищених поверхнях.

Ще одна хитрість — використовуйте дві серветки. Злегка вологою прибирайте пил, а сухою поліруйте дзеркала та скляні поверхні. Для різних зон, особливо санвузла, беріть окремий інвентар.

Пилососити й мити підлогу краще наприкінці, коли всі крихти та пил уже опинилися внизу.

На які місця в оселі слід звернути особливу увагу

Навіть після прибирання оселя може здаватися неохайною, якщо залишити без уваги кілька важливих зон:

Передпокій

Сховайте зайве взуття, витрусіть килимок, протріть дзеркало та звільніть місце для верхнього одягу гостей.

Кухня

Помийте посуд, очистьте мийку, плиту та стільницю. Навіть якщо холодильник усередині не ідеальний, чисті робочі поверхні відразу змінять враження.

Ванна кімната

Протріть змішувачі, дзеркало, раковину та унітаз. Замініть рушники, перевірте наявність мила й туалетного паперу.

Вітальня

Приберіть дрібниці зі столиків, складіть пледи, протріть помітні сліди на меблях.

Який ще трюк допоможе створити святковий затишок

Коли основне прибирання завершене, приділіть п'ять хвилин деталям:

постеліть чисту скатертину;

провітріть кімнати;

розставте подушки;

додайте кілька святкових прикрас;

увімкніть затишне освітлення.

Пам'ятайте: перед Різдвом важливо не довести кожен куточок до ідеалу, а створити вдома чистоту й атмосферу, в якій приємно зустрічати свято.

Ділимося іншими цікавими темами

Що відомо про тварину, яка стане символом 2027 року, коли вона вступить у свої права.

Які речі слід викинути до Нового року 2027, щоб позбутися негативу та залучити у життя щастя.

Як та у яких кольорах прикрасити оселю на Новий рік 2027.