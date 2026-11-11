Женщина убирает дома перед новогодними праздниками. Фото: istockphoto.com

До Рождества 2026 года осталось чуть больше месяца. Но лучше уже сейчас позаботиться о чистоте в доме, чтобы не испортить предпраздничное настроение домашними хлопотами. Тратить кучу времени на генеральную уборку вовсе не обязательно. Есть хитрости, которые помогут навести порядок гораздо быстрее.

Новини.LIVE рассказывают, как быстро и качественно убрать в доме, чтобы Сочельник и Рождество встретить в чистоте.

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С чего начать уборку перед Рождеством 2026

Самая большая ошибка — пытаться убрать абсолютно все, от ящиков до самых дальних полок. Вместо этого воспользуйтесь правилом праздничного маршрута.

Пройдитесь по дому так, как будто вы только что пришли в гости. Обратите внимание на прихожую, гостиную, кухню и ванную комнату. Именно в этих местах стоит в первую очередь навести порядок.

Далее действуйте по простому плану:

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Возьмите корзину и соберите разбросанные вещи, которые лежат не на своих местах. Соберите мусор в отдельный пакет. Уберите лишнее со столов, подоконников и других открытых поверхностей. Разнесите собранные вещи по комнатам, не отвлекаясь на сортировку шкафов.

Полезный лайфхак — поставьте таймер на 10 минут. Это поможет не зацикливаться на одном участке и быстрее перейти к следующему делу.

Как убрать комнаты быстро и без лишних усилий

Секрет эффективной уборки заключается в правильной последовательности. Не нужно полностью заканчивать одну комнату, прежде чем переходить к другой.

Сначала нанесите средства на загрязненную сантехнику в соответствии с инструкциями. Пока они действуют, займитесь пылью в других комнатах. Двигайтесь сверху вниз: от полок к столам и тумбам. Так пыль не будет оседать на уже очищенных поверхностях.

Еще одна хитрость — используйте две салфетки. Слегка влажной удаляйте пыль, а сухой полируйте зеркала и стеклянные поверхности. Для разных зон, особенно санузла, берите отдельные принадлежности.

Пылесосить и мыть пол лучше в конце, когда все крошки и пыль уже оказались внизу.

На какие места в доме следует обратить особое внимание

Даже после уборки дом может казаться неопрятным, если оставить без внимания несколько важных зон:

Прихожая

Уберите лишнюю обувь, вытряхните коврик, протрите зеркало и освободите место для верхней одежды гостей.

Кухня

Помойте посуду, очистите раковину, плиту и столешницу. Даже если внутри холодильника не идеально, чистые рабочие поверхности сразу изменят впечатление.

Ванная

Протрите смесители, зеркало, раковину и унитаз. Замените полотенца, проверьте наличие мыла и туалетной бумаги.

Гостиная

Уберите мелочи со столиков, сложите пледы, протрите заметные следы на мебели.

Какой еще трюк поможет создать праздничный уют

Когда основная уборка завершена, уделите пять минут деталям:

накройте стол чистой скатертью;

проветрите комнаты;

расставьте подушки;

добавьте несколько праздничных украшений;

включите уютное освещение.

Помните: перед Рождеством важно не довести каждый уголок до идеала, а создать в доме чистоту и атмосферу, в которой приятно встречать праздник.

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