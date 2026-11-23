Дівчина з різдвяним вінком. Фото: magnific.com

Напередодні Різдва 2026 року варто звернути увагу на вісім цікавих традицій, які допоможуть створити особливу атмосферу. Звичайний мандарин на різдвяному столі може стати символом багатства, а паличка кориці біля дверей — оберегом на щастя. За святковими повір'ями, навіть найпростіші речі здатні запросити у дім добробут і гармонію.

Новини.LIVE з посиланням на Vanidades розповідає, як залучити удачу, щастя та достаток у свою оселю.

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Які вісім ритуалів на Різдво 2026 привернуть удачу

Приберіть оселю перед святом

За феншуй, безлад заважає вільному руху позитивної енергії. Перед Різдвом позбудьтеся зламаних речей, звільніть шафи від непотрібного та ретельно приберіть біля вхідних дверей. Символічно так ви звільните місце для нових можливостей.

Повісьте різдвяний вінок на двері

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Поставте мандарини на стіл

У деяких азійських культурах мандарини й апельсини асоціюються з багатством. Наповніть красиву тарілку свіжими цитрусовими, додайте кілька паличок кориці та поставте композицію на кухні або у вітальні.

Запаліть золоту свічку

Золотий колір у святкових повір'ях символізує фінансовий успіх. Запаліть свічку на кілька хвилин і подумайте про те, чого бажаєте досягти наступного року. Можете записати свої мрії на папері. Але не залишайте вогонь без нагляду.

Прикрасьте ялинку червоними та золотими кулями

Червоний колір пов'язують із любов'ю та життєвою силою, а золотий — із процвітанням. Коли прикрашатимете різдвяну ялинку, подумки присвятіть кожну кульку певному бажанню: здоров'ю, сімейному щастю, достатку чи новій роботі.

Напишіть лист подяки та бажань

Перед святом згадайте все хороше, що сталося протягом 2026 року. Запишіть, за що вдячні, а потім сформулюйте бажання на наступний рік. Сховайте лист у затишному місці, щоб згодом повернутися до своїх планів.

Покладіть корицю біля входу

За деякими народними повір'ями, ароматна кориця символізує добробут і удачу. Покладіть кілька паличок у невелику мисочку біля вхідних дверей або вплетіть їх у різдвяний вінок. Вважається, що такий жест символічно запрошує достаток до оселі.

Особливо прикрасьте святковий стіл

Різдвяний стіл уособлює щедрість та родинне тепло. Використайте зелені гілочки, свіжі фрукти, золотисті деталі та свічки. Біля кожної тарілки можете залишити маленьку записку з побажанням щастя, любові чи здоров'я.

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