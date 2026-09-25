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Главная Дом и огород Как помыть москитную сетку, не снимая и без хлопот: простой способ

Как помыть москитную сетку, не снимая и без хлопот: простой способ

Ua ru
25 сентября 2026 03:11
Как помыть москитную сетку от пыли, насекомых и пятен: простой способ без снятия с окна
Чистка москитной сетки. Фото: india.com

За лето на москитной сетке скапливается много пыли, паутины, следов насекомых и другой грязи с улицы. Из-за этого она может даже хуже пропускать воздух. Но есть простой способ быстро очистить конструкцию, даже не снимая ее с окна.

Как это сделать, объяснили специалисты EngineerFix, передает Новини.LIVE.

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Как почистить москитную сетку, не снимая ее

Категорически нельзя сразу мочить запыленную сетку. Ведь вода смешается с пылью и превратит ее в серую липкую массу, которую придется оттирать гораздо дольше.

Поэтому сначала пройдитесь по поверхности сухой микрофиброй или мягкой щеткой сверху вниз. Так вы удалите основную часть пыли, пыльцы, паутины и мелкого мусора. Еще удобнее использовать пылесос с насадкой с мягкой щетиной. Установите небольшую мощность и не прижимайте насадку к полотну, чтобы не растянуть его.

Чем помыть москитную сетку

Для обычных загрязнений сложная бытовая химия не нужна. Добавьте в теплую воду несколько капель жидкого мыла или средства для мытья посуды. Смочите в растворе мягкую губку или микрофибру, хорошо отожмите и осторожно протрите сетку. Двигайтесь небольшими участками сверху вниз.

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Чтобы вода не стекала на пол и подоконник, заранее положите под раму старое полотенце. После мытья возьмите чистую тряпку, смоченную обычной водой, и еще раз пройдитесь по поверхности.

Важно: остатки мыла после высыхания могут оставить разводы и быстрее притягивать новую пыль.

Что делать с застарелыми пятнами

Если на сетке остались липкие следы насекомых или другая стойкая грязь, можно точечно использовать раствор воды и уксуса. Нанесите небольшое количество средства на загрязнённый участок, оставьте на некоторое время, а затем аккуратно протрите мягкой губкой.

Как не повредить москитную сетку при мытье

Не используйте металлические щетки, жесткие губки и абразивные порошки. Тонкое полотно легко повредить даже небольшим давлением. После очистки оставьте окно открытым, чтобы москитная сетка полностью высохла.

Такой несложный уход поможет вернуть ей опрятный вид, улучшить прохождение воздуха и отложить генеральную уборку со снятием конструкции.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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