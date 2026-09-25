Як помити москітну сітку від пилу, комах і плям: простий спосіб без зняття з вікна

Очищення москітної сітки. Фото: india.com

Москітна сітка за літо накопичує багато пилу, павутиння, слідів комах та інший бруд з вулиці. Вона навіть може через це гірше пропускати повітря. Але є простий спосіб швидко відмити конструкцію навіть не знімаючи з вікна.

Як це зробити, пояснили фахівці EngineerFix, передає Новини.LIVE.

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Як почистити москітну сітку без зняття

Категорично не можна одразу мочити запилену сітку. Бо вода змішається з пилом і перетворить його на сіру липку масу, яку доведеться відтирати значно довше.

Тому спочатку пройдіться по поверхні сухою мікрофіброю або м'якою щіткою зверху вниз. Так ви приберете основну частину пилу, пилку, павутиння та дрібного сміття. Ще зручніше використовувати пилосос із насадкою з м'якою щетиною. Встановіть невелику потужність і не притискайте насадку до полотна, щоб не розтягнути його.

Чим помити москітну сітку

Для звичайного забруднення складна побутова хімія не потрібна. Додайте у теплу воду кілька крапель рідкого мила або засобу для миття посуду. Змочіть у розчині м'яку губку чи мікрофібру, добре відіжміть і обережно протріть сітку. Рухайтеся невеликими ділянками зверху вниз.

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Щоб вода не стікала на підлогу та підвіконня, заздалегідь покладіть під раму старий рушник. Після миття візьміть чисту ганчірку, змочену звичайною водою, і ще раз пройдіться по поверхні.

Важливо: залишки мила після висихання можуть залишити розводи та швидше збирати новий пил.

Що робити із застарілими плямами

Якщо на сітці залишилися липкі сліди комах або інший стійкий бруд, можна точково використати розчин води та оцту. Нанесіть невелику кількість засобу на забруднену ділянку, залиште ненадовго, а потім акуратно протріть м'якою губкою.

Як не зіпсувати москітну сітку під час миття

Не використовуйте металеві щітки, жорсткі губки та абразивні порошки. Тонке полотно легко пошкодити навіть невеликим натиском. Після очищення залиште вікно відкритим, щоб москітна сітка повністю висохла.

Такий нескладний догляд допоможе повернути їй охайний вигляд, покращити проходження повітря і відкласти велике миття зі зняттям конструкції.

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