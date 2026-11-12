Женщина на кухне смотрит на грязную посуду. Фото: shutterstock.com

После ужина в раковине скопилась гора грязной посуды, а воды нет. Во время длительных отключений света такая ситуация знакома многим украинцам. Когда каждый литр на вес золота, тратить драгоценные запасы на мытье тарелок совсем не хочется. Однако есть хитрость, которая поможет справиться даже с немалым количеством посуды, использовав минимум воды. Вам понадобятся всего две миски и несколько простых приемов.

Новости.LIVE делится простым и полезным лайфхаком, который спасёт вас во время отключений воды.

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Что сделать перед мытьем посуды

Больше всего воды уходит на удаление жира и остатков еды. Поэтому, прежде чем браться за губку, попробуйте удалить основные загрязнения без единой капли воды.

Соскребите крошки, остатки гарнира и соусов в мусорное ведро. Затем возьмите сухую бумажную салфетку и тщательно вытрите тарелки, кастрюли и сковородки. Особое внимание уделите жирным поверхностям.

Этот простой трюк позволит воде дольше оставаться чистой. Ведь чем меньше жира попадет в моющий раствор, тем больше посуды вы сможете им очистить.

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Ещё одна хитрость заключается в правильной последовательности. Сначала мойте стаканы и чашки, затем столовые приборы и тарелки. А самые грязные кастрюли и сковородки оставляйте напоследок.

Как вымыть много посуды одним литром воды

Для этого лайфхака понадобятся две небольшие миски, губка и немного средства для мытья посуды.

В первую миску налейте 500 мл тёплой воды и добавьте небольшое количество моющего средства. Во вторую налейте ещё 500 мл чистой воды, которую будете использовать для ополаскивания.

Теперь можно приступать к работе.

Смочите губку в первой миске и тщательно очистите тарелку от загрязнений.

Промойте её во второй миске, чтобы смыть остатки моющего средства.

Поставьте чистую посуду на сушилку и оставьте высыхать.

Повторите процедуру с остальными предметами, двигаясь от наименее загрязненных к самым жирным.

Главное правило — не переборщить с моющим средством. Излишки пены придется долго смывать, а это только увеличит расход воды.

Такой метод действительно помогает сэкономить. Однако литра хватит не всегда: всё зависит от количества посуды и степени её загрязнения.

Как ещё сэкономить воду во время отключения электричества

Если посуда очень жирная, можно воспользоваться пищевой содой или горчичным порошком. Они помогают удалять загрязнения без большого количества моющего средства. Однако порошки также нужно тщательно смывать, а соду не стоит применять на поверхностях, которые легко поцарапать.

Не оставляйте грязные тарелки надолго. Свежие остатки еды убрать значительно легче, чем засохшие.

При этом помните о гигиене. Если вода стала мутной, жирной или содержит остатки пищи, её необходимо заменить. Ножи и разделочные доски после сырого мяса или рыбы мойте отдельно, используя достаточное количество чистой воды.

И помните, что для мытья посуды, из которой вы едите, нужно использовать только безопасную воду. Экономия не должна идти в ущерб здоровью.

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