Жінка на кухні дивиться на брудний посуд. Фото: shutterstock.com

Після вечері у раковині зібралася гора брудного посуду, а води немає. Під час тривалих відключень світла така ситуація знайома багатьом українцям. Коли кожен літр на вагу золота, витрачати дорогоцінні запаси на миття тарілок зовсім не хочеться. Проте є хитрість, яка допоможе впоратися навіть із чималою кількістю посуду, використавши мінімум води. Вам знадобляться лише дві миски та кілька простих прийомів.

Новини.LIVE ділиться простим та корисним лайфхаком, який врятує вас під час відключень води.

Реклама

Що зробити перед миттям посуду

Найбільше води витрачається на видалення жиру та залишків їжі. Тому, перш ніж братися за губку, спробуйте прибрати основні забруднення без жодної краплі води.

Зішкребіть крихти, залишки гарніру та соусів у смітник. Потім візьміть суху паперову серветку й ретельно витріть тарілки, каструлі та сковорідки. Особливу увагу приділіть жирним поверхням.

Цей простий трюк дозволить воді довше залишатися чистою. Адже що менше жиру потрапить у мийний розчин, то більше посуду ви зможете ним очистити.

Читайте також:

Ще одна хитрість полягає в правильній послідовності. Спочатку мийте склянки та чашки, потім столові прибори й тарілки. А найбрудніші каструлі та сковорідки залишайте наостанок.

Як вимити багато посуду одним літром води

Для цього лайфхаку знадобляться дві невеликі миски, губка та трохи засобу для миття посуду.

У першу миску налийте 500 мл теплої води та додайте невелику кількість мийного засобу. У другу налийте ще 500 мл чистої води, яку використовуватимете для ополіскування.

Тепер можна братися до роботи.

Змочіть губку в першій мисці та ретельно очистьте тарілку від забруднень.

Обполосніть її у другій мисці, щоб змити залишки мийного засобу.

Поставте чистий посуд на сушарку та залиште висихати.

Повторіть процедуру з рештою предметів, рухаючись від найменш забруднених до найжирніших.

Головне правило — не переборщити з мийним засобом. Надлишок піни доведеться довго змивати, а це лише збільшить витрати води.

Такий метод справді допомагає заощадити. Однак літра вистачить не завжди: усе залежить від кількості посуду та ступеня його забруднення.

Як ще заощадити воду під час блекауту

Якщо посуд дуже жирний, можна скористатися харчовою содою або гірчичним порошком. Вони допомагають видаляти забруднення без великої кількості мийного засобу. Проте порошки також потрібно ретельно змивати, а соду не варто застосовувати на поверхнях, які легко подряпати.

Не залишайте брудні тарілки надовго. Свіжі залишки їжі прибрати значно легше, ніж засохлі.

Водночас пам'ятайте про гігієну. Якщо вода стала каламутною, жирною або містить залишки їжі, її необхідно замінити. Ножі та дошки після сирого м'яса чи риби мийте окремо, використовуючи достатньо чистої води.

І пам'ятайте, що для миття посуду, з якого їсте, потрібно використовувати лише безпечну воду. Економія не повинна йти на шкоду здоров'ю.

Ділимося іншими корисними порадами для дому

Як легко очистити газові конфорки від жиру.

Як ефективно очистити від жиру дерев'яні лопатки та ложки без миючих засобів.

Як швидко висушити одяг у холодній квартирі без опалення.

Чи можна обігрівати квартиру газовим обігрівачем.

Як зробити тимчасовий туалет у квартирі, якщо каналізаційна система зупинилась або пошкоджена.