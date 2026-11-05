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Главная Дом и огород Как очистить конфорки от нагара за два часа: народный способ

Как очистить конфорки от нагара за два часа: народный способ

Ua ru
5 ноября 2026 03:11
Как очистить конфорки от жира и нагара за два часа: простой способ без химии Фото: shutterstock.com
Очистка поверхности газовой плиты. Фото: shutterstock.com

Отмыть конфорки газовой плиты — настоящая морока. На них быстро скапливается липкий жир и темный нагар, который невозможно оттереть обычной губкой с моющим средством. Но не обязательно тратиться на дорогую химию. Есть простой домашний метод, который поможет избавиться от загрязнения всего за два часа.

Как очистить конфорки газовой плиты без агрессивной бытовой химии, рассказывает "Господинька", передает Новини.LIVE.

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Чем очистить конфорки от жира и нагара

Секрет в обычном горчичном порошке. Его используют для очистки жирных поверхностей, а приготовление домашней пасты занимает всего несколько минут.

Вам понадобятся две столовые ложки сухой горчицы и немного теплой воды. Смешайте ингредиенты до однородной густой массы. По консистенции она должна напоминать зубную пасту, чтобы хорошо держалась на поверхности и не стекала.

 

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Очистка конфорок газовой плиты горчичным порошком. Фото: gospodynka.com.ua

Как отмыть конфорки за два часа

Сначала перекройте газ, убедитесь, что плита полностью остыла, и снимите крышки и рассекатели, если это предусмотрено конструкцией.

Далее действуйте следующим образом:

  1. С помощью старой зубной щетки нанесите горчичную пасту на загрязненные детали.
  2. Равномерно распределите смесь по поверхности, особенно там, где скопился жир.
  3. Сложите обработанные детали в полиэтиленовый пакет и плотно закройте его.
  4. Оставьте на два часа, а при сильных загрязнениях — на три.
  5. Достаньте конфорки, осторожно почистите мягкой губкой и тщательно промойте водой.

Пакет помогает удерживать влагу, поэтому паста не высыхает преждевременно. За это время жирный налет может размягчиться, и удалить его будет значительно легче. Однако очень старый, плотный нагар иногда требует повторной очистки.

Как не повредить конфорки при мытье

Особенно осторожно следует обращаться с алюминиевыми рассекателями и деталями с защитным покрытием. Не используйте металлические щетки и жесткие скребки, которые оставляют царапины.

Не допускайте попадания моющей смеси в газовые форсунки и систему электроподжига. Очищайте отверстия горелок в соответствии с инструкцией производителя, не повреждая их.

После мытья тщательно высушите все детали и только тогда устанавливайте их на место.

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народные методы полезные советы очищение от нагара
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков

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