Очищення поверхні газової плити. Фото: shutterstock.com

Відмити конфорки газової плити — та ще морока. На них швидко накопичується липкий жир та темний нагар, який неможливо відтерти звичайною губкою з миючим засобом. Але необов'язково витрачатися на дорогу хімію. Є простий домашній метод, який допоможе позбутися бруду всього за дві години.

Як очистити конфорки газової плити без агресивної побутової хімії, розповідає "Господинька", передає Новини.LIVE.

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Чим очистити конфорки від жиру та нагару

Секрет у звичайному гірчичному порошку. Його використовують для очищення жирних поверхонь, а приготування домашньої пасти займає лише кілька хвилин.

Вам знадобляться дві столові ложки сухої гірчиці та трохи теплої води. Змішайте інгредієнти до однорідної густої маси. За консистенцією вона має нагадувати зубну пасту, щоб добре трималася на поверхні й не стікала.

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Очищення конфорок газової плити гірчичним порошком. Фото: gospodynka.com.ua

Як відмити конфорки за дві години

Спочатку перекрийте газ, переконайтеся, що плита повністю охолола, та зніміть кришечки й розсікачі, якщо це передбачено конструкцією.

Далі дійте так:

За допомогою старої зубної щітки нанесіть гірчичну пасту на забруднені деталі. Рівномірно розподіліть суміш по поверхні, особливо там, де накопичився жир. Складіть оброблені деталі в поліетиленовий пакет і щільно закрийте його. Залиште на дві години, а за сильних забруднень на три. Дістаньте конфорки, обережно почистьте м'якою губкою та ретельно промийте водою.

Пакет допомагає утримувати вологу, тому паста не висихає завчасно. За цей час жирний наліт може розм'якшитися, і прибрати його буде значно легше. Однак дуже старий, щільний нагар іноді потребує повторного очищення.

Як не зіпсувати конфорки під час миття

Особливо обережно слід поводитися з алюмінієвими розсікачами та деталями із захисним покриттям. Не використовуйте металеві щітки й жорсткі скребки, які залишають подряпини.

Не допускайте потрапляння мийної суміші в газові форсунки та електропідпал. Отвори пальників очищуйте відповідно до інструкції виробника, не пошкоджуючи їх.

Після миття ретельно висушіть усі деталі та лише тоді встановлюйте їх на місце.

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