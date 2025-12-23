Видео
Главная Дом и огород Как очистить дорожки зимой без соли — работающие методы

Как очистить дорожки зимой без соли — работающие методы

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 02:45
Чем посыпать дорожки зимой вместо соли - безопасные средства против льда
Девушка чистит дорожку в саду. Фото: Freepik

Соль разрушает плитку, обувь и вредит почве, поэтому использовать ее на зимних дорожках нежелательно. Есть более безопасные материалы, которые растапливают лед быстро и не оставляют повреждений.

Новини.LIVE подсказывает, чем посыпать дорожки зимой, чтобы избежать травм и не испортить покрытие.

Читайте также:

Почему не стоит использовать соль

Соль разъедает бетон и тротуарную плитку, истощает почву и вредит растениям. После нее появляются пятна на обуви, а остатки соли переходят в грунтовые воды. Поэтому садоводы советуют переходить на более безопасные методы.

Три альтернативных средства, которые растапливают лед

Вода + изопропиловый спирт

  • Распылите на лед, подождите 15-30 минут.
  • Спирт замерзает при -50°C, поэтому лед тает быстро и равномерно.

Огуречный рассол

  • Работает до -21°C благодаря высокой концентрации соли.
  • Можно наносить даже до образования льда — дорожка останется сухой.

Кофейная гуща

  • Создает шероховатую поверхность и постепенно ускоряет таяние.
  • Подходит как дополнительное экологичное средство.

Как применять средства правильно

Наносите их равномерно и давайте время подействовать. Лед после размягчения легко снимается лопатой. Важно не смешивать разные вещества, чтобы не повредить покрытие.

Чем эти способы лучше соли

Они не разрушают плитку, не оставляют белых следов и не вредят растениям весной. Безопасные средства также меньше влияют на домашних животных и не вызывают коррозии металлических элементов возле дорожек.

Мы объясняли то, когда зимняя посадка чеснока дает хороший результат и как не ошибиться.

Также рассказывали о том, как продлить свежесть яблок до нового урожая.

Ранее сообщалось о том, какие культуры стоит сеять в конце года.

зима советы дом соль садовые дорожки
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
