Головна Дім та город Як очистити доріжки взимку без солі — працюючі методи

Як очистити доріжки взимку без солі — працюючі методи

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 02:45
Чим посипати доріжки взимку замість солі - безпечні засоби проти льоду
Дівчина чистить доріжку в саду. Фото: Freepik

Сіль руйнує плитку, взуття та шкодить ґрунту, тому використовувати її на зимових доріжках небажано. Є безпечніші матеріали, які розтоплюють лід швидко й не залишають ушкоджень.

Новини.LIVE підказує, чим посипати доріжки взимку, щоб уникнути травм і не зіпсувати покриття.

Чому не варто використовувати сіль

Сіль роз’їдає бетон і тротуарну плитку, виснажує ґрунт та шкодить рослинам. Після неї з’являються плями на взутті, а залишки солі переходять у ґрунтові води. Тому садівники радять переходити на більш безпечні методи.

Три альтернативні засоби, які розтоплюють лід

Вода + ізопропіловий спирт

  • Розпиліть на кригу, зачекайте 15-30 хвилин.
  • Спирт замерзає при -50°C, тому лід тане швидко та рівномірно.

Огірковий розсіл

  • Працює до -21°C завдяки високій концентрації солі.
  • Можна наносити навіть до утворення льоду — доріжка залишиться сухою.

Кавова гуща

  • Створює шорстку поверхню й поступово прискорює танення.
  • Підходить як додатковий екологічний засіб.

Як застосовувати засоби правильно

Наносьте їх рівномірно та давайте час подіяти. Лід після розм’якшення легко знімається лопатою. Важливо не змішувати різні речовини, щоб не пошкодити покриття.

Чим ці способи кращі за сіль

Вони не руйнують плитку, не залишають білих слідів і не шкодять рослинам навесні. Безпечні засоби також менше впливають на свійських тварин та не викликають корозії металевих елементів біля доріжок.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
