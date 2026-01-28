Как безопасно пользоваться газовыми приборами во время отключений света - основные правила

Газ горит на плите. Фото: Pixabay

Во время отключений электроэнергии украинцы чаще используют газовые плиты и горелки, поэтому важно помнить о базовых правилах безопасности. Они помогают избежать опасных ситуаций.

Новини.LIVE объясняет, как правильно следить за газовыми приборами и что делать в случае нестандартных ситуаций.

Почему важно соблюдать правила

Из-за частых отключений света люди активнее пользуются газовыми плитами и различными горелками. В то же время неосторожность или неправильное использование таких приборов может создать риски, поэтому соблюдение базовых требований — критически важно.

Основные правила пользования газовыми приборами

Специалисты советуют придерживаться простых, но обязательных требований:

внимательно читать инструкции к приборам и не нарушать их;

следить за исправностью вентиляции и дымоходов;

не оставлять включенные приборы без присмотра;

перекрывать краны после завершения пользования;

обращаться в газовые службы при появлении подозрительных признаков неисправности.

Эти правила снижают риски и помогают безопасно пользоваться оборудованием в быту.

Если возник запах газа

В случае появления характерного запаха важно действовать спокойно и ответственно:

прекратить пользование газовыми приборами;

обеспечить проветривание;

сообщить в газовую службу по номеру 104;

предупредить людей поблизости о необходимости осторожности.

Такие действия помогают быстро устранить опасную ситуацию.

Дополнительные рекомендации

Также важно:

допускать специалистов для проверки оборудования после предъявления удостоверения;

следить за состоянием дымоходов зимой, чтобы избежать их обледенения;

сообщать газовое хозяйство, если планируете длительное отсутствие дома.

Регулярный контроль и ответственное отношение значительно повышают уровень безопасности в квартире или доме.

