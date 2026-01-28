Видео
Главная Дом и огород Как избежать опасности дома — главные правила пользования газом

Как избежать опасности дома — главные правила пользования газом

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 19:09
Как безопасно пользоваться газовыми приборами во время отключений света - основные правила
Газ горит на плите. Фото: Pixabay

Во время отключений электроэнергии украинцы чаще используют газовые плиты и горелки, поэтому важно помнить о базовых правилах безопасности. Они помогают избежать опасных ситуаций.

Новини.LIVE объясняет, как правильно следить за газовыми приборами и что делать в случае нестандартных ситуаций.

Читайте также:

Почему важно соблюдать правила

Из-за частых отключений света люди активнее пользуются газовыми плитами и различными горелками. В то же время неосторожность или неправильное использование таких приборов может создать риски, поэтому соблюдение базовых требований — критически важно.

Основные правила пользования газовыми приборами

Специалисты советуют придерживаться простых, но обязательных требований:

  • внимательно читать инструкции к приборам и не нарушать их;
  • следить за исправностью вентиляции и дымоходов;
  • не оставлять включенные приборы без присмотра;
  • перекрывать краны после завершения пользования;
  • обращаться в газовые службы при появлении подозрительных признаков неисправности.

Эти правила снижают риски и помогают безопасно пользоваться оборудованием в быту.

Если возник запах газа

В случае появления характерного запаха важно действовать спокойно и ответственно:

  • прекратить пользование газовыми приборами;
  • обеспечить проветривание;
  • сообщить в газовую службу по номеру 104;
  • предупредить людей поблизости о необходимости осторожности.

Такие действия помогают быстро устранить опасную ситуацию.

Дополнительные рекомендации

Также важно:

  • допускать специалистов для проверки оборудования после предъявления удостоверения;
  • следить за состоянием дымоходов зимой, чтобы избежать их обледенения;
  • сообщать газовое хозяйство, если планируете длительное отсутствие дома.

Регулярный контроль и ответственное отношение значительно повышают уровень безопасности в квартире или доме.

Мы уже рассказывали о том, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.

Также ранее объясняли то, как утеплить ботинки зимой без фольги и дорогих стелек и защитить ноги от промерзания.

Подробнее мы рассказывали о том, как с помощью термопленки быстро утеплить окна зимой и уменьшить потери тепла.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
