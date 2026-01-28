Как безопасно пользоваться газовыми приборами во время отключений света - основные правила

Как избежать опасности дома — главные правила пользования газом
Во время отключений электроэнергии украинцы чаще используют газовые плиты и горелки, поэтому важно помнить о базовых правилах безопасности. Они помогают избежать опасных ситуаций.
Новини.LIVE объясняет, как правильно следить за газовыми приборами и что делать в случае нестандартных ситуаций.
Почему важно соблюдать правила
Из-за частых отключений света люди активнее пользуются газовыми плитами и различными горелками. В то же время неосторожность или неправильное использование таких приборов может создать риски, поэтому соблюдение базовых требований — критически важно.
Основные правила пользования газовыми приборами
Специалисты советуют придерживаться простых, но обязательных требований:
- внимательно читать инструкции к приборам и не нарушать их;
- следить за исправностью вентиляции и дымоходов;
- не оставлять включенные приборы без присмотра;
- перекрывать краны после завершения пользования;
- обращаться в газовые службы при появлении подозрительных признаков неисправности.
Эти правила снижают риски и помогают безопасно пользоваться оборудованием в быту.
Если возник запах газа
В случае появления характерного запаха важно действовать спокойно и ответственно:
- прекратить пользование газовыми приборами;
- обеспечить проветривание;
- сообщить в газовую службу по номеру 104;
- предупредить людей поблизости о необходимости осторожности.
Такие действия помогают быстро устранить опасную ситуацию.
Дополнительные рекомендации
Также важно:
- допускать специалистов для проверки оборудования после предъявления удостоверения;
- следить за состоянием дымоходов зимой, чтобы избежать их обледенения;
- сообщать газовое хозяйство, если планируете длительное отсутствие дома.
Регулярный контроль и ответственное отношение значительно повышают уровень безопасности в квартире или доме.
Мы уже рассказывали о том, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.
Также ранее объясняли то, как утеплить ботинки зимой без фольги и дорогих стелек и защитить ноги от промерзания.
Подробнее мы рассказывали о том, как с помощью термопленки быстро утеплить окна зимой и уменьшить потери тепла.
Читайте Новини.LIVE!