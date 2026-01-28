Як безпечно користуватися газовими приладами під час відключень світла - основні правила

Газ горить на плиті. Фото: Pixabay

Під час відключень електроенергії українці частіше використовують газові плити та пальники, тому важливо пам’ятати про базові правила безпеки. Вони допомагають уникнути небезпечних ситуацій.

Новини.LIVE пояснює, як правильно стежити за газовими приладами та що робити у разі нестандартних ситуацій.

Реклама

Читайте також:

Чому важливо дотримуватися правил

Через часті відключення світла люди активніше користуються газовими плитами та різними пальниками. Водночас необережність або неправильне використання таких приладів може створити ризики, тому дотримання базових вимог — критично важливе.

Основні правила користування газовими приладами

Фахівці радять дотримуватися простих, але обов’язкових вимог:

уважно читати інструкції до приладів і не порушувати їх;

стежити за справністю вентиляції й димоходів;

не залишати увімкнені прилади без нагляду;

перекривати крани після завершення користування;

звертатися до газових служб при появі підозрілих ознак несправності.

Ці правила знижують ризики та допомагають безпечно користуватися обладнанням у побуті.

Якщо виник запах газу

У разі появи характерного запаху важливо діяти спокійно та відповідально:

припинити користування газовими приладами;

забезпечити провітрювання;

повідомити газову службу за номером 104;

попередити людей поблизу про необхідність обережності.

Такі дії допомагають швидко усунути небезпечну ситуацію.

Додаткові рекомендації

Також важливо:

допускати фахівців для перевірки обладнання після пред’явлення посвідчення;

слідкувати за станом димоходів узимку, щоб уникнути їхнього обмерзання;

повідомляти газове господарство, якщо плануєте тривалу відсутність удома.

Регулярний контроль та відповідальне ставлення значно підвищують рівень безпеки у квартирі чи будинку.

Ми вже розповідали про те, як правильно використовувати цитрусові шкірки в побуті, кулінарії та для догляду за садом.

Також раніше пояснювали те, як утеплити черевики взимку без фольги та дорогих устілок і захистити ноги від промерзання.

Детальніше ми розповідали про те, як за допомогою термоплівки швидко утеплити вікна взимку та зменшити втрати тепла.