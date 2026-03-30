Как и когда обрезать колоновидную черешню: урожай будет фантастическим

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как обрезать колоновидную черешню: урожай будет фантастическим

Как обрезать колоновидную черешню: урожай будет фантастическим

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 23:56
Обрезка колоновидной черешни весной. Колаж: Новини.LIVE

Колоновидная черешня — настоящая находка для тех, кто мечтает о маленьком саде и щедром урожае. Но она может быстро терять форму и продуктивность, если не знать, как правильно обрезать плодовое дерево. Грамотное формирование кроны позволяет получить крупные, сочные ягоды и продлить жизнь растения.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как обрезать колоновидную черешню, чтобы она каждый год радовала вас щедрым урожаем.

Какие главные особенности колоновидной черешни и почему обрезка важна

Колоновидные плодовые деревья имеют компактную, узкую крону, а большинство плодов формируется на коротких боковых побегах. Высота обычно достигает 2-3 м, что значительно облегчает уход и сбор урожая.

Правильная обрезка колоновидной черешни нужна не только для формы. Она помогает:

  • повысить урожайность;
  • продлить период плодоношения;
  • обеспечить доступ солнца ко всем побегам;
  • улучшить циркуляцию воздуха;
  • уменьшить риск болезней и вредителей.

Когда обрезать колоновидную черешню

Лучшее время — ранняя весна, до начала сокодвижения. Ориентируйтесь на период с конца марта до начала апреля. Идеальные условия для обрезки:

Читайте также:
  • температура воздуха стабильно от 0 до +8°C;
  • отсутствие сильных морозов и резких перепадов температур;
  • сухая погода без дождя и тумана;
  • почва уже оттаяла, но почки еще не распустились.

Не обрезайте дерево во влажную или морозную погоду — это повышает риск болезней.

Как правильно обрезать колоновидную черешню

Обрезку проводите только острым и чистым инструментом. Крупные срезы обязательно обрабатывайте садовым варом. После нужно хорошо подкормить черешню азотными удобрениями, чтобы растение быстрее восстановилось и пошло в рост.

Первый год после посадки

Если саженец ниже 1 м, его не трогают. Если выше, верхушку укорачивают, оставляя примерно 5-6 почек. Это стимулирует формирование боковых побегов на нужной высоте, примерно 50 см от земли.

Формирование кроны

Важно не повреждать центральный ствол. Именно он отвечает за колоннообразную форму. Что нужно делать:

  • удалять слабые, поврежденные и сухие ветви;
  • укорачивать боковые побеги до 2-3 почек;
  • убирать ветви, которые растут под острым углом или внутрь;
  • контролировать высоту дерева, чтобы оно не вытягивалось слишком сильно.

Уход за взрослым деревом

Каждый год проводят санитарную и легкую формовочную обрезку. Важно не перегружать дерево лишними побегами, иначе плоды будут мельчать.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации