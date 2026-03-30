Как и когда обрезать колоновидную черешню: урожай будет фантастическим

Колоновидная черешня — настоящая находка для тех, кто мечтает о маленьком саде и щедром урожае. Но она может быстро терять форму и продуктивность, если не знать, как правильно обрезать плодовое дерево. Грамотное формирование кроны позволяет получить крупные, сочные ягоды и продлить жизнь растения.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как обрезать колоновидную черешню, чтобы она каждый год радовала вас щедрым урожаем.

Какие главные особенности колоновидной черешни и почему обрезка важна

Колоновидные плодовые деревья имеют компактную, узкую крону, а большинство плодов формируется на коротких боковых побегах. Высота обычно достигает 2-3 м, что значительно облегчает уход и сбор урожая.

Правильная обрезка колоновидной черешни нужна не только для формы. Она помогает:

повысить урожайность;

продлить период плодоношения;

обеспечить доступ солнца ко всем побегам;

улучшить циркуляцию воздуха;

уменьшить риск болезней и вредителей.

Когда обрезать колоновидную черешню

Лучшее время — ранняя весна, до начала сокодвижения. Ориентируйтесь на период с конца марта до начала апреля. Идеальные условия для обрезки:

температура воздуха стабильно от 0 до +8°C;

отсутствие сильных морозов и резких перепадов температур;

сухая погода без дождя и тумана;

почва уже оттаяла, но почки еще не распустились.

Не обрезайте дерево во влажную или морозную погоду — это повышает риск болезней.

Как правильно обрезать колоновидную черешню

Обрезку проводите только острым и чистым инструментом. Крупные срезы обязательно обрабатывайте садовым варом. После нужно хорошо подкормить черешню азотными удобрениями, чтобы растение быстрее восстановилось и пошло в рост.

Первый год после посадки

Если саженец ниже 1 м, его не трогают. Если выше, верхушку укорачивают, оставляя примерно 5-6 почек. Это стимулирует формирование боковых побегов на нужной высоте, примерно 50 см от земли.

Формирование кроны

Важно не повреждать центральный ствол. Именно он отвечает за колоннообразную форму. Что нужно делать:

удалять слабые, поврежденные и сухие ветви;

укорачивать боковые побеги до 2-3 почек;

убирать ветви, которые растут под острым углом или внутрь;

контролировать высоту дерева, чтобы оно не вытягивалось слишком сильно.

Уход за взрослым деревом

Каждый год проводят санитарную и легкую формовочную обрезку. Важно не перегружать дерево лишними побегами, иначе плоды будут мельчать.

