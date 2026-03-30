Як та коли обрізати колоновидну черешню: урожай буде фантастичним

Обрізка колоновидної черешні навесні. Колаж: Новини.LIVE

Колоновидна черешня — справжня знахідка для тих, хто мріє про маленький сад і щедрий урожай. Але вона може швидко втрачати форму і продуктивність, якщо не знати, як правильно обрізати плодове дерево. Грамотне формування крони дозволяє отримати великі, соковиті ягоди і продовжити життя рослини.

Новини.LIVE розповідає, коли і як обрізати колоновидну черешню, щоб вона щороку радувала вас щедрим урожаєм.

Які головні особливості колоновидної черешні та чому обрізка важлива

Колоновидні плодові дерева мають компактну, вузьку крону, а більшість плодів формується на коротких бічних пагонах. Висота зазвичай сягає 2-3 м, що значно полегшує догляд і збір урожаю.

Правильна обрізка колоновидної черешні потрібна не лише для форми. Вона допомагає:

підвищити врожайність;

продовжити період плодоношення;

забезпечити доступ сонця до всіх пагонів;

покращити циркуляцію повітря;

зменшити ризик хвороб і шкідників.

Коли обрізати колоновидну черешню

Найкращий час — рання весна, до початку сокоруху. Орієнтуйтеся на період з кінця березня до початку квітня. Ідеальні умови для обрізки:

Читайте також:

температура повітря стабільно від 0 до +8°C;

відсутність сильних морозів і різких перепадів температур;

суха погода без дощу і туману;

ґрунт уже відтанув, але бруньки ще не розпустилися.

Як правильно обрізати колоновидну черешню

Перший рік після посадки

Якщо саджанець нижчий за 1 метр — його не чіпають. Якщо вищий — верхівку вкорочують, залишаючи приблизно 5–6 бруньок. Це стимулює формування бічних пагонів на потрібній висоті, приблизно 50 см від землі.

Формування крони

Головне правило — не пошкоджувати центральний стовбур. Саме він відповідає за колоноподібну форму.

Що потрібно робити:

видаляти слабкі, пошкоджені та сухі гілки;

вкорочувати бічні пагони до 2–3 бруньок;

прибирати гілки, які ростуть під гострим кутом або всередину;

контролювати висоту дерева, щоб воно не витягувалося занадто сильно.

Догляд за дорослим деревом

Щороку проводять санітарну та легку формувальну обрізку. Важливо не перевантажувати дерево зайвими пагонами, інакше плоди дрібнішатимуть.

Обрізку проводьте тільки гострим і чистим інструментом. Великі зрізи обов’язково обробляйте садовим варом.

Не обрізайте дерево у вологу або морозну погоду — це підвищує ризик хвороб. Також не варто видаляти занадто багато пагонів за один раз, краще робити це поступово.

Після обрізки добре підживити черешню азотними добривами — це допоможе їй швидше відновитися та піти в активний ріст.

