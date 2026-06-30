Изнурительная жара в Украине: пять простых правил, которые спасут огород
В Украину пришла настоящая летняя жара, местами аномальная. Это настоящий вызов для садоводов и огородников. Ведь даже несколько дней палящего солнца могут свести на нет месяцы работы. Однако есть простые правила, которые помогут овощам пережить экстремальные температуры.
Новини.LIVE рассказывают, что обязательно нужно сделать на огороде в жару.
Пять правил для защиты огорода от жары
1. Полив
Во время сильной жары растения особенно нуждаются во влаге, но нельзя лить воду без контроля. Необходимо соблюдать основные нормы:
- поливать рано утром или после захода солнца;
- обильно поливать на глубину, достаточную для растения;
- равномерно увлажнять почву.
2. Подкормка
Овощи нуждаются в питательной почве. Особенно во время активного роста и плодоношения. Стоит вносить комплексные или органические удобрения в соответствии с потребностями растения. Так культуры легче переносят высокие температуры, быстрее восстанавливаются после стресса и формируют больше плодов.
3. Мульчирование
Мульчирование — это лучшее, что вы можете сделать для растений в жару. Слой 5-10 см скошенной травы, соломы, сена или другой органической мульчи помогает:
- удерживать влагу в почве;
- уменьшить перегрев почвы;
- замедлять рост сорняков;
- защищать от некоторых вредителей.
4. Затенение
Не все овощи одинаково хорошо переносят прямые солнечные лучи. Особенно чувствительны к солнечным ожогам:
- перец;
- молодые саженцы;
- салаты;
- некоторые зеленые культуры.
Для временного затенения, чтобы снизить температуру вокруг растений и предотвратить ожоги листьев и плодов, можно использовать:
- агроволокно;
- затеняющую сетку;
- светлые старые простыни.
5. Профилактика болезней
Нередко после жарких дней наступают прохладные ночи или идут дожди. Для растений такие перепады являются стрессом. В результате они становятся более уязвимыми к болезням, особенно грибковым. Чтобы не потерять урожай:
- регулярно осматривайте растения;
- обеспечивайте хорошую циркуляцию воздуха между ними;
- своевременно проводите профилактические обработки.
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