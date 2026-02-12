В какой горшок нельзя сажать денежное дерево - советы, ошибки и риски

Из-за какого горшка денежное дерево погибает — главная ошибка
Денежное дерево считают выносливым растением, но неправильно подобранный горшок способен быстро уничтожить корневую систему. Именно форма и размер емкости определяют, избежит ли суккулент перелива и гниения.
Новини.LIVE рассказывает, какой тип горшка является самым опасным для денежного дерева и как правильно выбрать емкость, чтобы растение не погибло во время пересадки.
Почему горшок важнее, чем кажется
Денежное дерево чувствительно к застою воды, поэтому выбор горшка определяет состояние корней. Неудачная форма быстро создает условия для перелива и гниения, даже если уход правильный. Неправильная емкость также замедляет рост и делает растение более уязвимым к болезням.
Какие горшки опасны
- Слишком глубокие — накапливают избыток влаги.
- Трудно контролировать полив, корни не успевают просыхать.
- Риск гниения возрастает в несколько раз.
Как правильно подобрать размер
Горшок должен быть шире предыдущего лишь на 1,5-2 см. Излишняя ширина затрудняет контроль влажности, поскольку субстрат задерживает больше воды, чем нужно растению. Слишком просторная емкость также провоцирует медленное просыхание почвы, что повышает риск гниения корней.
Дополнительные рекомендации
- Выбирайте стабильный неглубокий горшок.
- Наличие дренажных отверстий обязательно.
- Используйте легкий, воздухопроницаемый субстрат.
- Избегайте частого полива, давайте почве полностью просыхать.
