Из-за какого горшка денежное дерево погибает — главная ошибка

Из-за какого горшка денежное дерево погибает — главная ошибка

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 12:22
В какой горшок нельзя сажать денежное дерево - советы, ошибки и риски
Человек ухаживает за денежным деревом. Фото: Epic Gardening

Денежное дерево считают выносливым растением, но неправильно подобранный горшок способен быстро уничтожить корневую систему. Именно форма и размер емкости определяют, избежит ли суккулент перелива и гниения.

Новини.LIVE рассказывает, какой тип горшка является самым опасным для денежного дерева и как правильно выбрать емкость, чтобы растение не погибло во время пересадки.

Читайте также:

Почему горшок важнее, чем кажется

Денежное дерево чувствительно к застою воды, поэтому выбор горшка определяет состояние корней. Неудачная форма быстро создает условия для перелива и гниения, даже если уход правильный. Неправильная емкость также замедляет рост и делает растение более уязвимым к болезням.

Какие горшки опасны

  • Слишком глубокие — накапливают избыток влаги.
  • Трудно контролировать полив, корни не успевают просыхать.
  • Риск гниения возрастает в несколько раз.

Как правильно подобрать размер

Горшок должен быть шире предыдущего лишь на 1,5-2 см. Излишняя ширина затрудняет контроль влажности, поскольку субстрат задерживает больше воды, чем нужно растению. Слишком просторная емкость также провоцирует медленное просыхание почвы, что повышает риск гниения корней.

Дополнительные рекомендации

  • Выбирайте стабильный неглубокий горшок.
  • Наличие дренажных отверстий обязательно.
  • Используйте легкий, воздухопроницаемый субстрат.
  • Избегайте частого полива, давайте почве полностью просыхать.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
