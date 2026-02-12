В какой горшок нельзя сажать денежное дерево - советы, ошибки и риски

Человек ухаживает за денежным деревом. Фото: Epic Gardening

Денежное дерево считают выносливым растением, но неправильно подобранный горшок способен быстро уничтожить корневую систему. Именно форма и размер емкости определяют, избежит ли суккулент перелива и гниения.

Новини.LIVE рассказывает, какой тип горшка является самым опасным для денежного дерева и как правильно выбрать емкость, чтобы растение не погибло во время пересадки.

Почему горшок важнее, чем кажется

Денежное дерево чувствительно к застою воды, поэтому выбор горшка определяет состояние корней. Неудачная форма быстро создает условия для перелива и гниения, даже если уход правильный. Неправильная емкость также замедляет рост и делает растение более уязвимым к болезням.

Какие горшки опасны

Слишком глубокие — накапливают избыток влаги.

Трудно контролировать полив, корни не успевают просыхать.

Риск гниения возрастает в несколько раз.

Как правильно подобрать размер

Горшок должен быть шире предыдущего лишь на 1,5-2 см. Излишняя ширина затрудняет контроль влажности, поскольку субстрат задерживает больше воды, чем нужно растению. Слишком просторная емкость также провоцирует медленное просыхание почвы, что повышает риск гниения корней.

Дополнительные рекомендации

Выбирайте стабильный неглубокий горшок.

Наличие дренажных отверстий обязательно.

Используйте легкий, воздухопроницаемый субстрат.

Избегайте частого полива, давайте почве полностью просыхать.

