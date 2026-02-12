У який горщик не можна садити грошове дерево - поради, помилки та ризики

Людина доглядає грошове дерево. Фото: Epic Gardening

Грошове дерево вважають витривалою рослиною, але неправильно підібраний горщик здатний швидко знищити кореневу систему. Саме форма й розмір ємності визначають, чи уникне сукулент переливу та гниття.

Новини.LIVE розповідає, який тип горщика є найнебезпечнішим для грошового дерева та як правильно обрати ємність, щоб рослина не загинула під час пересадки.

Чому горщик важливіший, ніж здається

Грошове дерево чутливе до застою води, тому вибір горщика визначає стан коренів. Невдала форма швидко створює умови для переливу та гниття, навіть якщо догляд правильний. Неправильна ємність також уповільнює ріст і робить рослину більш вразливою до хвороб.

Які горщики небезпечні

Занадто глибокі — накопичують надлишок вологи.

Важко контролювати полив, коріння не встигає просихати.

Ризик гниття зростає у кілька разів.

Як правильно підібрати розмір

Горщик має бути ширшим за попередній лише на 1,5-2 см. Зайва ширина ускладнює контроль вологості, оскільки субстрат затримує більше води, ніж потрібно рослині. Надто простора ємність також провокує повільне просихання ґрунту, що підвищує ризик гниття коренів.

Додаткові рекомендації

Обирайте стабільний неглибокий горщик.

Наявність дренажних отворів обов’язкова.

Використовуйте легкий, повітропроникний субстрат.

Уникайте частого поливу, давайте ґрунту повністю просихати.

