Как правильно укрывать гортензию на зиму - советы цветоводов для пышного цветения

Из-за этой ошибки гортензия не цветет — как укрывать правильно
Многие цветоводы годами неправильно укрывают гортензию, из-за чего кусты подмерзают и не образуют пышных соцветий. Правильное укрытие осенью помогает сохранить побеги и обеспечить обильное цветение весной.
Новини.LIVE рассказывает, как подготовить гортензию к зиме без ошибок.
Почему гортензия не цветет после зимы
Гортензия требовательна к влаге и условиям зимовки. Неправильное укрытие приводит к гибели побегов, накоплению конденсата и грибковым инфекциям. В результате растение тратит сезон на восстановление, а не на формирование соцветий.
Как правильно укрывать гортензию
- Дожидаться, пока куст полностью сбросит листья.
- Провести санитарную обрезку, чтобы под укрытием не накапливались патогены.
- Утеплить прикорневую зону корой или сухими листьями.
Пошаговое укрытие куста
После утепления основания куст осторожно связывают, не пережимая ветви, и наклоняют к земле. Сверху накрывают воздухопроницаемым материалом и фиксируют его, чтобы ветер не повредил защиту. В бесснежные морозы поверх можно добавить слой листьев.
Дополнительные советы
В морозную сухую погоду гортензии нужен полив — корни не должны пересыхать. Правильное укрытие защищает побеги от промерзания, и весной куст дает значительно более пышные и яркие соцветия. Также важно периодически проверять состояние укрытия зимой, чтобы ветер или влага не нарушили защитный слой.
