Как правильно укрывать гортензию на зиму - советы цветоводов для пышного цветения

Гортензия растет в саду. Фото: Freepik

Многие цветоводы годами неправильно укрывают гортензию, из-за чего кусты подмерзают и не образуют пышных соцветий. Правильное укрытие осенью помогает сохранить побеги и обеспечить обильное цветение весной.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить гортензию к зиме без ошибок.

Реклама

Читайте также:

Почему гортензия не цветет после зимы

Гортензия требовательна к влаге и условиям зимовки. Неправильное укрытие приводит к гибели побегов, накоплению конденсата и грибковым инфекциям. В результате растение тратит сезон на восстановление, а не на формирование соцветий.

Как правильно укрывать гортензию

Дожидаться, пока куст полностью сбросит листья.

Провести санитарную обрезку, чтобы под укрытием не накапливались патогены.

Утеплить прикорневую зону корой или сухими листьями.

Пошаговое укрытие куста

После утепления основания куст осторожно связывают, не пережимая ветви, и наклоняют к земле. Сверху накрывают воздухопроницаемым материалом и фиксируют его, чтобы ветер не повредил защиту. В бесснежные морозы поверх можно добавить слой листьев.

Дополнительные советы

В морозную сухую погоду гортензии нужен полив — корни не должны пересыхать. Правильное укрытие защищает побеги от промерзания, и весной куст дает значительно более пышные и яркие соцветия. Также важно периодически проверять состояние укрытия зимой, чтобы ветер или влага не нарушили защитный слой.

Мы объясняли то, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

Также рассказывали о том, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Ранее сообщалось о том, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.