Україна
Через цю помилку гортензія не цвіте — як укривати правильно

Через цю помилку гортензія не цвіте — як укривати правильно

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 11:10
Оновлено: 17:59
Як правильно вкривати гортензію на зиму - поради квітникарів для пишного цвіту
Гортензія росте у саду. Фото: Freepik

Багато квітникарів роками неправильно вкривають гортензію, через що кущи підмерзають і не утворюють пишних суцвіть. Правильне укриття восени допомагає зберегти пагони й забезпечити рясне цвітіння навесні.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати гортензію до зими без помилок.

Чому гортензія не цвіте після зими

Гортензія вибаглива до вологи та умов зимівлі. Неправильне укриття призводить до загибелі пагонів, накопичення конденсату й грибкових інфекцій. У результаті рослина витрачає сезон на відновлення, а не на формування суцвіть.

Як правильно укривати гортензію

  • Чекати, поки кущ повністю скине листя.
  • Провести санітарну обрізку, щоб під укриттям не накопичувались патогени.
  • Утеплити прикореневу зону корою або сухим листям.

Покрокове укриття куща

Після утеплення основи кущ обережно зв’язують, не перетискаючи гілки, і нахиляють до землі. Зверху накривають повітропроникним матеріалом та фіксують його, щоб вітер не пошкодив захист. У безсніжні морози поверх можна додати шар листя.

Додаткові поради

У морозну суху погоду гортензії потрібен полив — коріння не повинно пересихати. Правильне укриття захищає пагони від промерзання, і навесні кущ дає значно пишніші та яскравіші суцвіття. Також важливо періодично перевіряти стан укриття взимку, щоб вітер або волога не порушили захисний шар.

зима поради сад гортензія мульчування
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
