Посадка рассады - основные ошибки и как увеличить урожай

Из-за этих ошибок рассада болеет — семь главных причин
Дата публикации 9 января 2026 01:13
Девушка ухаживает за рассадой. Фото: Freepik
Ежегодно огородники теряют часть урожая из-за типичных ошибок при посадке рассады, которые легко избежать. Объясняем, что именно мешает растениям приживаться и нормально расти.
Новини.LIVE рассказывает, как посадить рассаду правильно и без рисков.
Заглубление рассады слишком сильно
- Корневая система задыхается.
- Растение дольше приживается и слабо растет.
Посадка в холодный грунт
- Корни не работают корни не работают.
- Рассада болеет и желтеет.
Неправильный полив
- Перелив провоцирует гниение.
- Недостаток воды останавливает рост.
Использование неподходящего грунта
- Тяжелый или бедный субстрат уменьшает развитие корней.
- Почва без дренажа задерживает воду и провоцирует гниение.
Недостаточная адаптация к солнцу
- Без закалки листья получают ожоги, а растение стрессует.
- Резкий выход на прямое солнце замедляет рост и притормаживает укоренение.
Загущенная посадка
- Растения конкурируют за свет и питание, что резко снижает урожайность.
- Густота создает влажность, которая провоцирует грибковые болезни.
Отсутствие подкормки после высадки
- Почва быстро истощается, и растение не имеет сил формировать плоды.
- Без стартовой подкормки рассада медленнее растет и хуже укореняется.
Как избежать потерь урожая
- Высаживайте рассаду в прогретую почву;
- Соблюдайте дистанцию между растениями;
- Используйте качественный субстрат и умеренный полив;
- Подкормите саженцы через 7-10 дней после высадки.
Так вы получите крепкую, здоровую рассаду и гарантированный урожай.
