Посадка рассады - основные ошибки и как увеличить урожай

Ежегодно огородники теряют часть урожая из-за типичных ошибок при посадке рассады, которые легко избежать. Объясняем, что именно мешает растениям приживаться и нормально расти.

Новини.LIVE рассказывает, как посадить рассаду правильно и без рисков.

Заглубление рассады слишком сильно

Корневая система задыхается.

Растение дольше приживается и слабо растет.

Посадка в холодный грунт

Корни не работают корни не работают.

Рассада болеет и желтеет.

Неправильный полив

Перелив провоцирует гниение.

Недостаток воды останавливает рост.

Использование неподходящего грунта

Тяжелый или бедный субстрат уменьшает развитие корней.

Почва без дренажа задерживает воду и провоцирует гниение.

Недостаточная адаптация к солнцу

Без закалки листья получают ожоги, а растение стрессует.

Резкий выход на прямое солнце замедляет рост и притормаживает укоренение.

Загущенная посадка

Растения конкурируют за свет и питание, что резко снижает урожайность.

Густота создает влажность, которая провоцирует грибковые болезни.

Отсутствие подкормки после высадки

Почва быстро истощается, и растение не имеет сил формировать плоды.

Без стартовой подкормки рассада медленнее растет и хуже укореняется.

Как избежать потерь урожая

Высаживайте рассаду в прогретую почву;

Соблюдайте дистанцию между растениями;

Используйте качественный субстрат и умеренный полив;

Подкормите саженцы через 7-10 дней после высадки.

Так вы получите крепкую, здоровую рассаду и гарантированный урожай.

