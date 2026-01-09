Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Из-за этих ошибок рассада болеет — семь главных причин

Из-за этих ошибок рассада болеет — семь главных причин

Дата публикации 9 января 2026 01:13
Посадка рассады - основные ошибки и как увеличить урожай
Девушка ухаживает за рассадой. Фото: Freepik

Ежегодно огородники теряют часть урожая из-за типичных ошибок при посадке рассады, которые легко избежать. Объясняем, что именно мешает растениям приживаться и нормально расти.

Новини.LIVE рассказывает, как посадить рассаду правильно и без рисков.

Читайте также:

Заглубление рассады слишком сильно

  • Корневая система задыхается.
  • Растение дольше приживается и слабо растет.

Посадка в холодный грунт

  • Корни не работают корни не работают.
  • Рассада болеет и желтеет.

Неправильный полив

  • Перелив провоцирует гниение.
  • Недостаток воды останавливает рост.

Использование неподходящего грунта

  • Тяжелый или бедный субстрат уменьшает развитие корней.
  • Почва без дренажа задерживает воду и провоцирует гниение.

Недостаточная адаптация к солнцу

  • Без закалки листья получают ожоги, а растение стрессует.
  • Резкий выход на прямое солнце замедляет рост и притормаживает укоренение.

Загущенная посадка

  • Растения конкурируют за свет и питание, что резко снижает урожайность.
  • Густота создает влажность, которая провоцирует грибковые болезни.

Отсутствие подкормки после высадки

  • Почва быстро истощается, и растение не имеет сил формировать плоды.
  • Без стартовой подкормки рассада медленнее растет и хуже укореняется.

Как избежать потерь урожая

  • Высаживайте рассаду в прогретую почву;
  • Соблюдайте дистанцию между растениями;
  • Используйте качественный субстрат и умеренный полив;
  • Подкормите саженцы через 7-10 дней после высадки.

Так вы получите крепкую, здоровую рассаду и гарантированный урожай.

Мы уже писали о том, какие цветы стоит сеять именно сейчас и как правильно провести зимний посев дома.

Ранее объясняли то, когда срезать черенки и как подготовить гортензию для успешного укоренения в воде.

Подробнее рассказывали о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

урожай растения советы рассада ошибки
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
