Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Через ці помилки розсада хворіє — сім головних причин

Через ці помилки розсада хворіє — сім головних причин

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 01:13
Посадка розсади - основні помилки та як збільшити врожай
Дівчина доглядає розсаду. Фото: Freepik

Щороку городники втрачають частину врожаю через типові помилки під час посадки розсади, які легко уникнути. Пояснюємо, що саме заважає рослинам приживатися та нормально рости.

Новини.LIVE розповідає, як посадити розсаду правильно і без ризиків.

Реклама
Читайте також:

Заглиблення розсади надто сильно

  • Коренева система задихається.
  • Рослина довше приживається та слабко росте.

Посадка в холодний ґрунт

  • Корені не працюють.
  • Розсада хворіє та жовтіє.

Неправильний полив

  • Перелив провокує гниття.
  • Нестача води зупиняє ріст.

Використання невідповідного ґрунту

  • Важкий або бідний субстрат зменшує розвиток коренів.
  • Ґрунт без дренажу затримує воду й провокує гниття.

Недостатня адаптація до сонця

  • Без загартування листя отримує опіки, а рослина стресує.
  • Різкий вихід на пряме сонце уповільнює ріст і пригальмовує укорінення.

Загущена посадка

  • Рослини конкурують за світло та харчування, що різко знижує врожайність.
  • Густота створює вологість, яка провокує грибкові хвороби.

Відсутність підживлення після висадки

  • Ґрунт швидко виснажується, і рослина не має сил формувати плоди.
  • Без стартового підживлення розсада повільніше росте та гірше вкорінюється.

Як уникнути втрат урожаю

  • Висаджуйте розсаду в прогрітий ґрунт;
  • Дотримуйтесь дистанції між рослинами;
  • Використовуйте якісний субстрат і помірний полив;
  • Підгодуйте саджанці через 7-10 днів після висадки.

Так ви отримаєте міцну, здорову розсаду та гарантований урожай.

Ми вже писали про те, які квіти варто сіяти саме зараз і як правильно провести зимовий посів удома.

Раніше пояснювали те, коли зрізати живці та як підготувати гортензію для успішного вкорінення у воді.

Детальніше розповідали про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

врожай рослини поради розсада помилки
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації