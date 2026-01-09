Посадка розсади - основні помилки та як збільшити врожай

Дівчина доглядає розсаду. Фото: Freepik

Щороку городники втрачають частину врожаю через типові помилки під час посадки розсади, які легко уникнути. Пояснюємо, що саме заважає рослинам приживатися та нормально рости.

Новини.LIVE розповідає, як посадити розсаду правильно і без ризиків.

Заглиблення розсади надто сильно

Коренева система задихається.

Рослина довше приживається та слабко росте.

Посадка в холодний ґрунт

Корені не працюють.

Розсада хворіє та жовтіє.

Неправильний полив

Перелив провокує гниття.

Нестача води зупиняє ріст.

Використання невідповідного ґрунту

Важкий або бідний субстрат зменшує розвиток коренів.

Ґрунт без дренажу затримує воду й провокує гниття.

Недостатня адаптація до сонця

Без загартування листя отримує опіки, а рослина стресує.

Різкий вихід на пряме сонце уповільнює ріст і пригальмовує укорінення.

Загущена посадка

Рослини конкурують за світло та харчування, що різко знижує врожайність.

Густота створює вологість, яка провокує грибкові хвороби.

Відсутність підживлення після висадки

Ґрунт швидко виснажується, і рослина не має сил формувати плоди.

Без стартового підживлення розсада повільніше росте та гірше вкорінюється.

Як уникнути втрат урожаю

Висаджуйте розсаду в прогрітий ґрунт;

Дотримуйтесь дистанції між рослинами;

Використовуйте якісний субстрат і помірний полив;

Підгодуйте саджанці через 7-10 днів після висадки.

Так ви отримаєте міцну, здорову розсаду та гарантований урожай.

