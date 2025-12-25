Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Искусственная елка стала пышной — секрет, который знают не все

Искусственная елка стала пышной — секрет, который знают не все

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 02:45
Как сделать искусственную елку пышной - простой лайфхак для праздничного вида
Искусственная новогодняя елка. Фото: Freepik

Искусственная елка с годами может терять объем, а между ветвями появляются пустые места. Есть простой и недорогой способ вернуть дереву пышность, который стал популярным в сети благодаря своей эффективности.

Новини.LIVE рассказывает, как бюджетно и быстро придать елке объем с помощью доступного декора.

Реклама
Читайте также:

Чем заполнить пустые промежутки в елке

С годами даже качественные искусственные елки теряют форму. Главная проблема — пробелы между ветвями. Их легко закрыть хвойным декором, но есть более дешевый и эффективный способ: использовать обычный дождик, который совпадает по цвету с ветвями.

Лайфхак, который делает елку более пушистой

Секрет заключается не в том, чем украшать, а как. Вместо традиционного наматывания дождика по кругу, его нужно раскладывать горизонтально, двигаясь туда-сюда. Такой способ:

  • заполняет пробелы между ветвями;
  • добавляет объема без излишней заметности;
  • не перегружает елку блеском.

Почему важно выбрать дождик в тон

Если цвет совпадает, декор не выделяется, а работает как "филлер", делая елку плотной и пушистой. Это создает эффект новой елки без дорогостоящих покупок. Правильно подобранный оттенок помогает сохранить натуральный вид веток и не перегружает праздничную композицию.

Дополнительные советы для пышного вида

  • Перед украшением тщательно расправьте каждую ветку.
  • Используйте гирлянду с теплым светом, располагая ее ближе к стволу.
  • Комбинируйте декор разных размеров для глубины композиции.

Мы уже писали о том, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Ранее объясняли то, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.

Подробнее рассказывали о том, каких ошибок следует избегать и какие пять запретов помогут сохранить ваш сад.

праздники лайфхаки новогодняя елка советы дом Новый год 2026
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации