Головна Дім та город Штучна ялинка стала пишною — секрет, який знають не всі

Штучна ялинка стала пишною — секрет, який знають не всі

Дата публікації: 25 грудня 2025 02:45
Як зробити штучну ялинку пишною - простий лайфхак для святкового вигляду
Штучна новорічна ялинка. Фото: Freepik

Штучна ялинка з роками може втрачати об’єм, а між гілками з’являються порожні місця. Є простий і недорогий спосіб повернути дереву пишність, який став популярним у мережі завдяки своїй ефективності.

Новини.LIVE розповідає, як бюджетно й швидко надати ялинці об’єм за допомогою доступного декору.

Чим заповнити порожні проміжки в ялинці

З роками навіть якісні штучні ялинки втрачають форму. Головна проблема — прогалини між гілками. Їх легко закрити хвойним декором, але є дешевший і ефективніший спосіб: використати звичайний дощик, який збігається за кольором із гілками.

Лайфхак, який робить ялинку пухнастішою

Секрет полягає не в тому, чим прикрашати, а як. Замість традиційного намотування дощику по колу, його потрібно розкладати горизонтально, рухаючись туди-сюди. Такий спосіб:

  • заповнює прогалини між гілками;
  • додає об’єму без зайвої помітності;
  • не перевантажує ялинку блиском.

Чому важливо обрати дощик у тон

Якщо колір збігається, декор не виділяється, а працює як "філер", роблячи ялинку щільною й пухнастою. Це створює ефект нової ялинки без дороговартісних покупок. Правильно підібраний відтінок допомагає зберегти натуральний вигляд гілок і не перевантажує святкову композицію.

Додаткові поради для пишного вигляду

  • Перед прикрашанням ретельно розправте кожну гілку.
  • Використовуйте гірлянду з теплим світлом, розташовуючи її ближче до стовбура.
  • Комбінуйте декор різних розмірів для глибини композиції.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
