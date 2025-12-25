Як зробити штучну ялинку пишною - простий лайфхак для святкового вигляду

Штучна новорічна ялинка. Фото: Freepik

Штучна ялинка з роками може втрачати об’єм, а між гілками з’являються порожні місця. Є простий і недорогий спосіб повернути дереву пишність, який став популярним у мережі завдяки своїй ефективності.

Новини.LIVE розповідає, як бюджетно й швидко надати ялинці об’єм за допомогою доступного декору.

Чим заповнити порожні проміжки в ялинці

З роками навіть якісні штучні ялинки втрачають форму. Головна проблема — прогалини між гілками. Їх легко закрити хвойним декором, але є дешевший і ефективніший спосіб: використати звичайний дощик, який збігається за кольором із гілками.

Лайфхак, який робить ялинку пухнастішою

Секрет полягає не в тому, чим прикрашати, а як. Замість традиційного намотування дощику по колу, його потрібно розкладати горизонтально, рухаючись туди-сюди. Такий спосіб:

заповнює прогалини між гілками;

додає об’єму без зайвої помітності;

не перевантажує ялинку блиском.

Чому важливо обрати дощик у тон

Якщо колір збігається, декор не виділяється, а працює як "філер", роблячи ялинку щільною й пухнастою. Це створює ефект нової ялинки без дороговартісних покупок. Правильно підібраний відтінок допомагає зберегти натуральний вигляд гілок і не перевантажує святкову композицію.

Додаткові поради для пишного вигляду

Перед прикрашанням ретельно розправте кожну гілку.

Використовуйте гірлянду з теплим світлом, розташовуючи її ближче до стовбура.

Комбінуйте декор різних розмірів для глибини композиції.

