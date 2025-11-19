Как выбрать газовую плиту - типы конфорок, покрытие, функции и безопасность

Человек пользуется газовой плитой на кухне. Фото: Freepik

Газовая плита должна быть удобной, безопасной и подходить под ваш тип подключения, иначе пользование превращается в постоянные проблемы. Важно учесть материал, конфорки и системы защиты.

Определите тип подключения

Перед покупкой нужно знать, какой газ используется — природный или баллонный. Плита должна быть совместима с вашим типом подачи газа. Проверяйте наличие соответствующих форсунок в комплекте.

Выберите нужное количество конфорок

Стандарт — 4 конфорки, но есть модели с 2, 5 или 6. Важно, чтобы конфорки имели разную мощность. Это поможет быстро кипятить воду или медленно тушить блюда. Хорошо продуманная конфигурация конфорок делает плиту универсальной для любого типа приготовления.

Обратите внимание на материал поверхности

Самые лучшие варианты:

нержавеющая сталь — прочная, но требует ухода;

эмаль — недорогая и практичная;

закаленное стекло — стильное и простое в чистке.

Выбор зависит от бюджета и стиля кухни.

Система газ-контроля

Современные плиты имеют газ-контроль — автоматическое отключение газа, если пламя погасло. Эта функция обязательна для безопасного использования. Она минимизирует риски утечки газа и делает эксплуатацию плиты значительно надежнее.

Тип духовки

Газовые плиты могут иметь газовую или электрическую духовку.

Газовая — экономная.

Электрическая — более точная в температуре и имеет больше режимов.

Выбирайте в зависимости от того, как часто пользуетесь духовкой.

