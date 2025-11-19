Відео
Ідеальна газова плита — що врахувати перед покупкою

Ідеальна газова плита — що врахувати перед покупкою

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 23:45
Оновлено: 16:05
Як обрати газову плиту - типи конфорок, покриття, функції та безпека
Людина користується газовою плитою на кухні. Фото: Freepik

Газова плита має бути зручною, безпечною та підходити під ваш тип підключення, інакше користування перетворюється на постійні проблеми. Важливо врахувати матеріал, конфорки й системи захисту.

Новини.LIVE розповідає, на що звернути увагу перед покупкою газової плити.

Читайте також:

Визначте тип підключення

Перед покупкою потрібно знати, який газ використовується — природний чи балонний. Плита має бути сумісною з вашим типом подачі газу. Перевіряйте наявність відповідних форсунок у комплекті.

Оберіть потрібну кількість конфорок

Стандарт — 4 конфорки, але є моделі з 2, 5 чи 6. Важливо, щоб конфорки мали різну потужність. Це допоможе швидко кип’ятити воду або повільно тушкувати страви. Добре продумана конфігурація конфорок робить плиту універсальною для будь-якого типу приготування.

Зверніть увагу на матеріал поверхні

Найкращі варіанти:

  • нержавіюча сталь — міцна, але вимагає догляду;
  • емаль — недорога й практична;
  • загартоване скло — стильне та просте у чищенні.

Вибір залежить від бюджету та стилю кухні.

Система газ-контролю

Сучасні плити мають газ-контроль — автоматичне відключення газу, якщо полум’я згасло. Ця функція обов’язкова для безпечного використання. Вона мінімізує ризики витоку газу й робить експлуатацію плити значно надійнішою.

Тип духовки

Газові плити можуть мати газову або електричну духовку.

  • Газова — економна.
  • Електрична — точніша у температурі та має більше режимів.

Обирайте залежно від того, як часто користуєтесь духовкою.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
