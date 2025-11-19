Як обрати газову плиту - типи конфорок, покриття, функції та безпека

Людина користується газовою плитою на кухні. Фото: Freepik

Газова плита має бути зручною, безпечною та підходити під ваш тип підключення, інакше користування перетворюється на постійні проблеми. Важливо врахувати матеріал, конфорки й системи захисту.

Новини.LIVE розповідає, на що звернути увагу перед покупкою газової плити.

Реклама

Читайте також:

Визначте тип підключення

Перед покупкою потрібно знати, який газ використовується — природний чи балонний. Плита має бути сумісною з вашим типом подачі газу. Перевіряйте наявність відповідних форсунок у комплекті.

Оберіть потрібну кількість конфорок

Стандарт — 4 конфорки, але є моделі з 2, 5 чи 6. Важливо, щоб конфорки мали різну потужність. Це допоможе швидко кип’ятити воду або повільно тушкувати страви. Добре продумана конфігурація конфорок робить плиту універсальною для будь-якого типу приготування.

Зверніть увагу на матеріал поверхні

Найкращі варіанти:

нержавіюча сталь — міцна, але вимагає догляду;

емаль — недорога й практична;

загартоване скло — стильне та просте у чищенні.

Вибір залежить від бюджету та стилю кухні.

Система газ-контролю

Сучасні плити мають газ-контроль — автоматичне відключення газу, якщо полум’я згасло. Ця функція обов’язкова для безпечного використання. Вона мінімізує ризики витоку газу й робить експлуатацію плити значно надійнішою.

Тип духовки

Газові плити можуть мати газову або електричну духовку.

Газова — економна.

Електрична — точніша у температурі та має більше режимів.

Обирайте залежно від того, як часто користуєтесь духовкою.

Ми вже писали про те, як правильно обробити інвентар, щоб він не іржавів і служив багато років.

Раніше повідомлялося про те, які лісові ресурси дозволено збирати законно та як діяти, щоб не отримати штраф.

Також ми пояснювали те, що робити при розтріскуванні кори та яка дія є критично важливою для порятунку саджанця.