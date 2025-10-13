Что поставить в курятник зимой, чтобы куры лучше неслись - простой совет хозяевам

Куриные яйца в руках. Фото: Pinterest

Зимой куры часто снижают яйценоскость из-за холода и недостатка витаминов. Но есть простой способ поддержать их здоровье и производительность даже в морозы.

Новини.LIVE рассказывает, что поставить в курятник зимой, чтобы куры неслись активнее и оставались в хорошей форме.

Как повысить яйценоскость кур зимой

Когда птица не имеет доступа к зелени, в рацион нужно обязательно добавить свежие овощи — морковь, капусту, кабачки. Они являются источником витаминов, аминокислот и клетчатки, что напрямую влияет на количество яиц.

"Овощная палка" — простое решение для хозяев

Опытные фермеры советуют поставить в центре курятника металлический или деревянный стержень и насадить на него овощи в вертикальном положении.

Такой способ имеет несколько преимуществ:

овощи остаются чистыми и не загрязняются пометом;

куры не растягивают пищу по курятнику;

корм не портится и дольше сохраняет пользу.

Маленький секрет

Первый овощ лучше закрепить чуть выше уровня пола, чтобы куры должны были подпрыгивать, доставая корм. Это активизирует их, улучшает кровообращение и даже стимулирует перистальтику яйцеводов, повышая яйценоскость в зимний период.

