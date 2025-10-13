Что поставить в курятник зимой, чтобы куры лучше неслись - простой совет хозяевам

Как зимой увеличить яйценоскость кур — простой совет хозяевам
Зимой куры часто снижают яйценоскость из-за холода и недостатка витаминов. Но есть простой способ поддержать их здоровье и производительность даже в морозы.
Новини.LIVE рассказывает, что поставить в курятник зимой, чтобы куры неслись активнее и оставались в хорошей форме.
Как повысить яйценоскость кур зимой
Когда птица не имеет доступа к зелени, в рацион нужно обязательно добавить свежие овощи — морковь, капусту, кабачки. Они являются источником витаминов, аминокислот и клетчатки, что напрямую влияет на количество яиц.
"Овощная палка" — простое решение для хозяев
Опытные фермеры советуют поставить в центре курятника металлический или деревянный стержень и насадить на него овощи в вертикальном положении.
Такой способ имеет несколько преимуществ:
- овощи остаются чистыми и не загрязняются пометом;
- куры не растягивают пищу по курятнику;
- корм не портится и дольше сохраняет пользу.
Маленький секрет
Первый овощ лучше закрепить чуть выше уровня пола, чтобы куры должны были подпрыгивать, доставая корм. Это активизирует их, улучшает кровообращение и даже стимулирует перистальтику яйцеводов, повышая яйценоскость в зимний период.
