Що поставити в курник взимку, щоб кури краще неслися - проста порада господарям

Взимку кури часто знижують несучість через холод і нестачу вітамінів. Та є простий спосіб підтримати їхнє здоров’я й продуктивність навіть у морози.

Новини.LIVE розповідає, що поставити в курник узимку, щоб кури неслися активніше й залишались у гарній формі.

Як підвищити несучість курей взимку

Коли птиця не має доступу до зелені, в раціон потрібно обов’язково додати свіжі овочі — моркву, капусту, кабачки. Вони є джерелом вітамінів, амінокислот і клітковини, що напряму впливають на кількість яєць.

"Овочева палиця" — просте рішення для господарів

Досвідчені фермери радять поставити в центрі курника металевий або дерев’яний стрижень і насадити на нього овочі у вертикальному положенні.

Такий спосіб має кілька переваг:

овочі залишаються чистими й не забруднюються послідом;

кури не розтягують їжу по курнику;

корм не псується й довше зберігає користь.

Маленький секрет

Перший овоч краще закріпити трохи вище рівня підлоги, щоб кури мусили підстрибувати, дістаючи корм. Це активізує їх, покращує кровообіг і навіть стимулює перистальтику яйцеводів, підвищуючи несучість у зимовий період.

