Как подкармливать томаты в августе 2025 — какие удобрения нужны

Дата публикации 15 августа 2025 03:45
Чем надо подкормить помидоры на огороде в августе 2025 — советы дачникам
Полив куста помидоров и сбор томатов на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня едва ли не на каждом украинском огороде выращиваются помидоры, которые, как и другие растения, нуждаются в питательных элементах. Опытные дачники рассказали, почему важно подпитывать томаты в августе и какие удобрения нужно вносить в почву под эти овощи в конце лета.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Почему нужно подкармливать помидоры в августе

В конце лета на кустах помидоров активно формируются и созревают плоды, а на это растения тратят много питательных элементов. Если не пополнять "запасы", то помидоры вырастут совсем маленькими и кислыми, листья на кустах пожелтеют, а завязи осыпятся.

Помидоры
Урожай помидоров на кустах на огороде. Фото: Pinterest

Какие удобрения внести под томаты в августе 2025 года

Кофейная гуща

Это один из самых популярных и, в то же время, безопасных методов подкормки помидоров. Для того, чтобы приготовить эффективный раствор для удобрения кустов с томатами, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Молотый кофе — две чашки
  • Теплая вода — десять литров

Заварите кофе в теплой воде и оставьте смесь настаиваться на несколько часов или даже на всю ночь. В состав такого раствора входит большое количество фосфора, калия и азота, а также микроэлементов, которые способствуют хорошему росту плодов и улучшают их сладость.

Минеральные удобрения

Также дачники рекомендуют использовать на огороде определенные минеральные удобрения. Для подкормки помидоров вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Монофосфат калия или суперфосфат — примерно 20 грамм
  • Вода — десять литров

Смешайте эти ингредиенты и полейте готовым раствором кусты с помидорами один раз в десять или 14 дней. Такая подкормка положительно влияет на качество плодов и делает их более сладкими.

Полив помидоров
Подкормка кустов с помидорами на огороде. Фото: Decorexpro

Органические удобрения

Эти удобрения считаются не менее важными и эффективными для улучшения урожая помидоров. Из списка таких удобрений томатам будет полезен компост, перепревший навоз и перегной. Они улучшают плодородие почвы, насыщая ее питательными элементами и поддерживая полезную микрофлору.

А еще можно воспользоваться древесной золой, в состав которой входит калий и другие микроэлементы. Можете просто рассыпать ее вокруг кустов с помидорами, а можете приготовить из нее раствор, использовав такие ингредиенты, как:

  • Древесная зола — примерно один стакан
  • Вода — десять литров

Напомним, мы писали о том, почему помидоры до сих пор не покраснели и как это исправить.

Ранее мы рассказывали о том, как можно быстро остановить скручивание листьев на кустах помидоров.

Также мы сообщали о том, как защитить помидоры в теплице от болезней и вредителей.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
