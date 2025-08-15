Чим треба підживити помідори на городі в серпні 2025 — поради дачникам

Як підживлювати томати в серпні 2025 — які добрива потрібні
Сьогодні чи не на кожному українському городі вирощуються помідори, які, як й інші рослини, потребують поживних елементів. Досвідчені дачники розповіли, чому важливо підживлювати томати в серпні та які добрива потрібно вносити у ґрунт під ці овочі наприкінці літа.
Чому потрібно підживлювати помідори в серпні
Наприкінці літа на кущах помідорів активно формуються і достигають плоди, а на це рослини витрачають багато поживних елементів. Якщо не поповнювати "запаси", то помідори виростуть зовсім маленькими і кислими, листя на кущах пожовтіють, а зав’язі осипляться.
Які добрива внести під томати в серпні 2025 року
Кавова гуща
Це один з найпопулярніших і, водночас, безпечних методів підживлення помідорів. Для того, щоб приготувати ефективний розчин для удобрення кущів з томатами, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Мелена кава — дві чашки
- Тепла вода — десять літрів
Заваріть каву в теплій воді та залиште суміш настоюватися на кілька годин або навіть на всю ніч. До складу такого розчину входить велика кількість фосфору, калію і азоту, а також мікроелементів, які сприяють гарному росту плодів і покращують їхню солодкість.
Мінеральні добрива
Також дачники рекомендують використовувати на городі певні мінеральні добрива. Для підживлення помідорів вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Монофосфат калію або суперфосфат — приблизно 20 грамів
- Вода — десять літрів
Змішайте ці інгредієнти і полийте готовим розчином кущі з помідорами один раз на десять або 14 днів. Таке підживлення позитивно впливає на якість плодів і робить їх солодшими.
Органічні добрива
Ці добрива вважаються не менш важливими і ефективними для покращення врожаю помідорів. Зі списку таких добрив томатам буде корисний компост, перепрілий гній і перегній. Вони покращують родючість ґрунту, насичуючи його поживними елементами і підтримуючи корисну мікрофлору.
А ще можна скористатися деревним попелом, до складу якого входить калій та інші мікроелементи. Можете просто розсипати його навколо кущів з помідорами, а можете приготувати з нього розчин, використавши такі інгредієнти, як:
- Деревний попіл — приблизно одна склянка
- Вода — десять літрів
