Как правильно подкармливать поричку на огороде летом 2025 — советы дачникам

Как подкормить поричку летом 2025, чтобы она дала щедрый урожай
Каждый дачник с опытом знает, что летом поричка начинает наливаться соком, поэтому ей нужен хороший уход, в частности, определенные удобрения. Узнайте, чем нужно подкармливать эти маленькие ягоды на огороде и как это правильно делать, чтобы не испортить будущий урожай.
Как подкармливать поричку на огороде летом 2025 года
Какие удобрения нужны поричке
В летнее время года поричке нужны разные удобрения — минеральные, органические и комплексные. Например, минеральные удобрения быстро усваиваются и насыщают смородину всеми полезными элементами. В список таких удобрений входят:
- Азотные удобрения, которые стимулируют рост побегов и листьев, — аммиачная селитра, мочевина
- Фосфорные удобрения, которые поддерживают развитие корней и ягод, — суперфосфат
- Калийные удобрения, которые улучшают привкус ягод и их устойчивость к засухе, — калийная соль, сульфат калия
Что касается органических удобрений, то они улучшают плодородие почвы и способствуют долгому питанию ягод. Из таких удобрений поричке подходит:
- Перегной или компост
- Куриный помет
- Древесная зола
И если говорить о комплексных удобрениях, то они насыщают кусты смородины всеми необходимыми элементами. Из них эти ягоды нужно подпитывать удобрениями с маркировкой NPK, то есть, азотом, фосфором и калием. Поэтому выбирайте такие:
- NPK 10-10-10 для общего развития
- NPK 5-10-15 для плодоношения
- NPK 0-10-20 для подготовки к зиме
Как правильно подкармливать поричку
Чтобы не допустить ошибки и подкормить ягоды так, как нужно, запомните такие правила:
- Перед подкормкой полейте, поскольку из-за влажной почвы растения лучше усваивают полезные элементы, а корни не получают ожогов
- Используйте прикорневую подкормку — равномерно нанесите удобрения вокруг корней на расстоянии в 20-30 сантиметров от ствола и слегка перекопайте
- Используйте внекорневую подкормку — опрыскивайте листья раствором магния или бора вечером или когда пасмурно, чтобы стимулировать активное плодоношение
- Не вносите слишком много удобрений, ведь в почве соберутся соли, а это испортит растение
