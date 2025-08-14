Как правильно подкармливать поричку на огороде летом 2025 — советы дачникам

Подкормка порички на огороде и урожай этой ягоды на кусте. Фото: коллаж Новини.LIVE

Каждый дачник с опытом знает, что летом поричка начинает наливаться соком, поэтому ей нужен хороший уход, в частности, определенные удобрения. Узнайте, чем нужно подкармливать эти маленькие ягоды на огороде и как это правильно делать, чтобы не испортить будущий урожай.

Как подкармливать поричку на огороде летом 2025 года

Какие удобрения нужны поричке

В летнее время года поричке нужны разные удобрения — минеральные, органические и комплексные. Например, минеральные удобрения быстро усваиваются и насыщают смородину всеми полезными элементами. В список таких удобрений входят:

Азотные удобрения, которые стимулируют рост побегов и листьев, — аммиачная селитра, мочевина

Фосфорные удобрения, которые поддерживают развитие корней и ягод, — суперфосфат

Калийные удобрения, которые улучшают привкус ягод и их устойчивость к засухе, — калийная соль, сульфат калия

Что касается органических удобрений, то они улучшают плодородие почвы и способствуют долгому питанию ягод. Из таких удобрений поричке подходит:

Перегной или компост

Куриный помет

Древесная зола

И если говорить о комплексных удобрениях, то они насыщают кусты смородины всеми необходимыми элементами. Из них эти ягоды нужно подпитывать удобрениями с маркировкой NPK, то есть, азотом, фосфором и калием. Поэтому выбирайте такие:

NPK 10-10-10 для общего развития

NPK 5-10-15 для плодоношения

NPK 0-10-20 для подготовки к зиме

Урожай смородины на кусте на огороде. Фото: Pixabay

Как правильно подкармливать поричку

Чтобы не допустить ошибки и подкормить ягоды так, как нужно, запомните такие правила:

Перед подкормкой полейте, поскольку из-за влажной почвы растения лучше усваивают полезные элементы, а корни не получают ожогов

Используйте прикорневую подкормку — равномерно нанесите удобрения вокруг корней на расстоянии в 20-30 сантиметров от ствола и слегка перекопайте

Используйте внекорневую подкормку — опрыскивайте листья раствором магния или бора вечером или когда пасмурно, чтобы стимулировать активное плодоношение

Не вносите слишком много удобрений, ведь в почве соберутся соли, а это испортит растение

