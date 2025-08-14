Як правильно підживлювати порічку на городі влітку 2025 — поради дачникам

Підживлення порічки на городі та врожай цієї ягоди на кущі. Фото: колаж Новини.LIVE

Кожен дачник з досвідом знає, що влітку порічки починають наливатися соком, тому їм потрібен гарний догляд, зокрема, певні добрива. Дізнайтеся, чим потрібно підживлювати ці маленькі ягоди на городі та як це правильно робити, щоб не зіпсувати майбутній врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Як підживлювати порічку на городі влітку 2025 року

Які добрива потрібні порічкам

У літню пору року порічкам потрібні різні добрива — мінеральні, органічні та комплексні. Наприклад, мінеральні добрива швидко засвоюються і насичують порічки всіма корисними елементами. До списку таких добрив входять:

Азотні добрива, які стимулюють ріст пагонів і листя, — аміачна селітра, сечовина

Фосфорні добрива, які підтримують розвиток коріння і ягід, — суперфосфат

Калійні добрива, які покращують присмак ягід і їхню стійкість до посухи, — калійна сіль, сульфат калію

Що стосується органічних добрив, то вони покращують родючість ґрунту і сприяють довгому живленню ягід. З таких добрив порічкам підходить:

Перегній або компост

Курячий послід

Деревний попіл

І якщо говорити про комплексні добрива, то вони насичують кущі порічки всіма необхідними елементами. З них ці ягоди потрібно підживлювати добривами з маркуванням NPK, тобто, азотом, фосфором і калієм. Тому обирайте такі:

NPK 10-10-10 для загального розвитку

NPK 5-10-15 для плодоношення

NPK 0-10-20 для підготовки до зими

Врожай порічки на кущі на городі. Фото: Pixabay

Як правильно підживлювати порічки

Щоб не припуститися помилки і підживити ягоди так, як потрібно, запам’ятайте такі правила:

Перед підживленням полийте, оскільки через вологий ґрунт рослини краще засвоюють корисні елементи, а коріння не отримують опіків

Використовуйте прикореневе підживлення — рівномірно нанесіть добрива навколо коріння на відстані в 20-30 сантиметрів від стовбура і злегка перекопайте

Використовуйте позакореневе підживлення — обприскуйте листя розчином магнію чи бору ввечері або коли похмуро, щоб стимулювати активне плодоношення

Не вносьте занадто багато добрив, адже в ґрунті зберуться солі, а це зіпсує рослину

