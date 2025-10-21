Как быстро очистить унитаз от известкового и рыжего налета - эффективный способ

Человек чистит туалет. Фото: iStockphoto

Рыжий налет в унитазе — проблема, знакомая каждому. Но убрать ее можно без химии. Простое домашнее средство из соды и перекиси водорода справится даже с самыми стойкими пятнами.

Новини.LIVE рассказывает, как за полчаса вернуть унитазу белизну и блеск без лишних затрат.

Почему появляется налет

Основная причина — жесткая вода, насыщенная солями железа. Они оседают на стенках унитаза, образуя рыжий слой, который трудно отмыть обычными средствами. Дорогая "химия" часто бессильна, так как действует поверхностно.

Домашний способ чистки

Смешайте пищевую соду и перекись водорода в равных пропорциях до состояния густой пасты.

Нанесите ее на проблемные участки с помощью ершика или губки.

Оставьте на 30 минут, чтобы средство разъело налет.

Промойте водой — поверхность станет блестящей и чистой.

Результат без усилий

Этот метод проверен десятками хозяек — сода не только отбеливает, но и дезинфицирует поверхность. Унитаз после такой процедуры выглядит как новый, без необходимости во вредных кислотах или абразивах.

