Как очистить унитаз за 30 минут — простое средство из кухни

Как очистить унитаз за 30 минут — простое средство из кухни

Дата публикации 21 октября 2025 23:45
обновлено: 23:10
Как быстро очистить унитаз от известкового и рыжего налета - эффективный способ
Человек чистит туалет. Фото: iStockphoto

Рыжий налет в унитазе — проблема, знакомая каждому. Но убрать ее можно без химии. Простое домашнее средство из соды и перекиси водорода справится даже с самыми стойкими пятнами.

Новини.LIVE рассказывает, как за полчаса вернуть унитазу белизну и блеск без лишних затрат.

Почему появляется налет

Основная причина — жесткая вода, насыщенная солями железа. Они оседают на стенках унитаза, образуя рыжий слой, который трудно отмыть обычными средствами. Дорогая "химия" часто бессильна, так как действует поверхностно.

Домашний способ чистки

  • Смешайте пищевую соду и перекись водорода в равных пропорциях до состояния густой пасты.
  • Нанесите ее на проблемные участки с помощью ершика или губки.
  • Оставьте на 30 минут, чтобы средство разъело налет.
  • Промойте водой — поверхность станет блестящей и чистой.

Результат без усилий

Этот метод проверен десятками хозяек — сода не только отбеливает, но и дезинфицирует поверхность. Унитаз после такой процедуры выглядит как новый, без необходимости во вредных кислотах или абразивах.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
