Как быстро очистить унитаз от известкового и рыжего налета - эффективный способ

Как очистить унитаз за 30 минут — простое средство из кухни
Рыжий налет в унитазе — проблема, знакомая каждому. Но убрать ее можно без химии. Простое домашнее средство из соды и перекиси водорода справится даже с самыми стойкими пятнами.
Новини.LIVE рассказывает, как за полчаса вернуть унитазу белизну и блеск без лишних затрат.
Почему появляется налет
Основная причина — жесткая вода, насыщенная солями железа. Они оседают на стенках унитаза, образуя рыжий слой, который трудно отмыть обычными средствами. Дорогая "химия" часто бессильна, так как действует поверхностно.
Домашний способ чистки
- Смешайте пищевую соду и перекись водорода в равных пропорциях до состояния густой пасты.
- Нанесите ее на проблемные участки с помощью ершика или губки.
- Оставьте на 30 минут, чтобы средство разъело налет.
- Промойте водой — поверхность станет блестящей и чистой.
Результат без усилий
Этот метод проверен десятками хозяек — сода не только отбеливает, но и дезинфицирует поверхность. Унитаз после такой процедуры выглядит как новый, без необходимости во вредных кислотах или абразивах.
