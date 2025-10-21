Як швидко очистити унітаз від вапняного та рудого нальоту - ефективний спосіб

Людина чистить туалет. Фото: iStockphoto

Рудий наліт в унітазі — проблема, знайома кожному. Але прибрати її можна без хімії. Простий домашній засіб із соди та перекису водню впорається навіть із найстійкішими плямами.

Новини.LIVE розповідає, як за пів години повернути унітазу білизну та блиск без зайвих витрат.

Чому з’являється наліт

Основна причина — жорстка вода, насичена солями заліза. Вони осідають на стінках унітаза, утворюючи рудий шар, який важко відмити звичайними засобами. Дорога "хімія" часто безсила, бо діє поверхнево.

Домашній спосіб чищення

Змішайте харчову соду та перекис водню у рівних пропорціях до стану густої пасти.

Нанесіть її на проблемні ділянки за допомогою йоржика чи губки.

Залиште на 30 хвилин, щоб засіб роз’їв наліт.

Промийте водою — поверхня стане блискучою й чистою.

Результат без зусиль

Цей метод перевірений десятками господинь — сода не лише відбілює, а й дезінфікує поверхню. Унітаз після такої процедури виглядає як новий, без потреби у шкідливих кислотах чи абразивах.

