Главная Дом и огород Как обрезать смородину в августе 2025 для вкусных ягод — советы

Как обрезать смородину в августе 2025 для вкусных ягод — советы

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 22:33
Как правильно обрезать смородину в августе 2025 — пошаговая инструкция, советы дачникам
Обрезка куста смородины на огороде и урожай ягод. Фото: коллаж Новини.LIVE

Каждый опытный дачник знает, что секрет большого урожая смородины заключается в одной важной процедуре, а именно — в обрезке. Чтобы гарантированно собрать вкусные и сладкие ягоды с куста, стоит понимать, почему обрезать растения лучше в августе и как это правильно делать, чтобы не навредить.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Почему смородину лучше обрезать в августе

Во второй половине лета смородиновые кусты закладывают почки на следующий год, поэтому важно вовремя удалить старые ветки. Благодаря этому на кустах начнут появляться молодые побеги, которые дадут самые сладкие и крупные ягоды в следующем году.

Смородина
Урожай смородины на ягодном кустарнике. Фото: Pinterest

Обрезка смородины в августе позволит ей лучше подготовиться к зиме, увеличить урожай в полтора или даже два раза и быть не такой уязвимой к различным заболеваниям.

Обрезка смородины
Процесс обрезки куста смородины на огороде. Фото: Pinterest

Как обрезать кусты смородины

Шаг первый — обрезка старых веток

Сначала удалите все ветки, возраст которых превышает пять лет, — они темные, грубые и потрескавшиеся. Причем, срез нужно делать как можно ближе к поверхности земли.

Шаг второй — прореживание центра

Запомните, что кусты смородины не переносят тесноты, поэтому удалите все ветки, которые растут внутрь растения, и те, которые перекрещиваются между собой или трутся.

Шаг третий — обрезка верхушек

Обрежьте верхушки молодых побегов до сильного листа или разветвления, чтобы заставить куст давать боковые ветви, где формируются плодовые почки.

Шаг четвертый — остаток самых сильных ветвей

В конце оставьте от шести до восьми самых сильных ветвей для плодоношения.

Шаг пятый — уход после обрезки

После обрезки смородины обязательно подкормите ее древесной золой или удобрением с содержанием калия и фосфора.

ягоды советы огород Смородина август
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
