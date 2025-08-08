Відео
Головна Дім та город Як обрізати смородину в серпні 2025 для смачних ягід — поради

Як обрізати смородину в серпні 2025 для смачних ягід — поради

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 22:33
Як правильно обрізати смородину в серпні 2025 — покрокова інструкція, поради дачникам
Обрізка куща смородини на городі та врожай ягід. Фото: колаж Новини.LIVE

Кожен досвідчений дачник знає, що секрет великого врожаю смородини полягає в одній важливій процедурі, а саме — в обрізці. Щоб гарантовано зібрати смачні та солодкі ягоди з куща, варто розуміти, чому обрізати рослини краще в серпні та як це правильно робити, щоб не нашкодити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Чому смородину краще обрізати в серпні

У другій половині літа смородинові кущі закладають бруньки на наступний рік, тому важливо вчасно видалити старі гілки. Завдяки цьому на кущах почнуть з’являтися молоді пагони, які дадуть найсолодші та найбільші ягоди наступного року.

Смородина
Врожай смородини на ягідному чагарнику. Фото: Pinterest

Обрізка смородини в серпні дозволить їй краще підготуватися до зими, збільшити врожай у півтора або навіть два рази і бути не такою вразливою до різних захворювань.

Обрезка смородины
Процес обрізки куща смородини на городі. Фото: Pinterest

Як обрізати кущі смородини

Крок перший — обрізка старих гілок

Спочатку видаліть всі гілки, вік яких перевищує п’ять років, — вони темні, грубі та потріскані. Причому, зріз потрібно робити якомога ближче до поверхні землі.

Крок другий — проріджування центру

Запам’ятайте, що кущі смородини не переносять тісноти, тому видаліть всі гілки, які ростуть всередину рослини, і ті, які перехрещуються між собою або труться.

Крок третій — обрізка верхівок

Обріжте верхівки молодих пагонів до сильного листка або розгалуження, щоб змусити кущ давати бічні гілки, де формуються плодові бруньки.

Крок четвертий — залишок найсильніших гілок

Наприкінці залиште від шести до восьми найсильніших гілок для плодоношення. 

Крок п’ятий — догляд після обрізки

Після обрізки смородини обов’язково підживіть її деревним попелом або добривом із вмістом калію і фосфору. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити смородину від осипання ягід. 

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна садити біля смородини на городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна врятувати кущі смородини на городі від попелиці.

ягоди поради город смородина серпень
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
