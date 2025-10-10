Видео
Україна
Видео

Как уберечь дом от нечистой силы — шесть старинных символов

Дата публикации 10 октября 2025 09:59
Как защитить дом от злых духов - украинские приметы и обереги наших предков
Подкова висит на стене. Фото: iStockphoto

Наши предки верили, что дом нужно защищать не только от непогоды, но и от нечистой силы. Для этого использовали особые обереги и придерживались старинных примет, которые передавались из поколения в поколение.

Новини.LIVE рассказывает, как украинцы оберегали дом от злых духов с помощью шести символов, которые приносили покой и благополучие в каждый дом.

Обереги, которые защищали украинский дом

Наши предки верили, что каждый предмет в доме имеет собственную энергетику и силу. Вышитые полотенца берегли от "дурного глаза" и недобрых людей, подкова притягивала счастье, а колокол очищал пространство от плохой энергии и страха. Такие вещи не только украшали дом - они создавали духовную защиту, поддерживали мир в семье и передавали энергию предков следующим поколениям.

Шесть главных защитников дома

  • Вышитые полотенца — развешивали над дверью, окнами или иконами, чтобы не пустить зло.
  • Образы — приносили мир и покой в семью.
  • Посуда — символ жизни; разбитую обязательно закапывали в землю.
  • Подкова — отгоняла нечистую силу, особенно над порогом.
  • Колокол — очищал дом и уничтожал злое, что уже проникло внутрь.
  • Покуть — самое святое место в доме, где ставили дидух и молились за предков.

Каждый оберег имел свое значение, но вместе они создавали энергетический щит дома. Так украинцы веками защищали дом от темных сил и сохраняли духовную гармонию.

Сегодня многие украинцы снова возвращаются к этим традициям — украшают дом полотенцами, вешают подкову над дверью или ставят дидух в углу. Такие обереги напоминают, что настоящая сила дома — в добрых мыслях, уюте и уважении к прошлому.

приметы советы дом народные приметы обереги
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
