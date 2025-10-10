Відео
Україна
Як уберегти дім від нечистої сили — шість старовинних символів

Як уберегти дім від нечистої сили — шість старовинних символів

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 09:59
Як захистити дім від злих духів - українські прикмети та обереги наших предків
Підкова висить на стіні. Фото: iStockphoto

Наші предки вірили, що дім потрібно захищати не лише від негоди, а й від нечистої сили. Для цього використовували особливі обереги й дотримувалися старовинних прикмет, які передавалися з покоління в покоління.

Новини.LIVE розповідає, як українці оберігали оселю від злих духів за допомогою шести символів, що приносили спокій і добробут у кожну хату.



Обереги, що захищали українську оселю

Наші пращури вірили, що кожен предмет у домі має власну енергетику та силу. Вишиті рушники берегли від "лихого ока" й недобрих людей, підкова притягувала щастя, а дзвін очищав простір від поганої енергії та страху. Такі речі не лише прикрашали оселю — вони створювали духовний захист, підтримували мир у родині та передавали енергію предків наступним поколінням.

Шість головних захисників дому

  • Вишиті рушники — розвішували над дверима, вікнами чи іконами, щоб не пустити зло.
  • Образи — приносили мир і спокій у родину.
  • Посуд — символ життя; розбитий обов’язково закопували в землю.
  • Підкова — відганяла нечисту силу, особливо над порогом.
  • Дзвін — очищав дім і знищував лихе, що вже проникло всередину.
  • Покуть — найсвятіше місце в хаті, де ставили дідух і молилися за предків.

Кожен оберіг мав своє значення, але разом вони створювали енергетичний щит дому. Так українці віками захищали оселю від темних сил і зберігали духовну гармонію.

Сьогодні багато українців знову повертаються до цих традицій — прикрашають дім рушниками, вішають підкову над дверима чи ставлять дідух на покуті. Такі обереги нагадують, що справжня сила дому — у добрих думках, затишку й повазі до минулого.

прикмети поради будинок народні прикмети обереги
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
