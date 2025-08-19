Как правильно мульчировать молодую малину на огороде — советы дачникам

Мульчирование куста малины и сбор урожая этой ягоды на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мульчирование растений на огороде — это один из важных моментов выращивания хорошего урожая на огороде, в частности, вкусной молодой малины. Опытные дачники рассказали, как правильно это делать и чем именно стоит мульчировать кусты летней ягоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

В процессе выращивания растений на огороде большую роль играет мульчирование, но для этой процедуры необходимо знать определенные правила. Если вы собираетесь замульчировать молодую малину, узнайте, как это правильно делать и какие материалы для этого понадобятся.

Урожай спелой малины на огороде. Фото: Pixabay

Как правильно мульчировать молодую малину

Летом молодая малина может страдать от высоких температур и пересыхания почвы, поэтому мульчу нужно раскладывать слоем, минимум, от десяти до 15 сантиметров. Такой слой позволит сохранить внизу прохладу и влагу, а сверху защитит растения от солнечных лучей.

К тому же, мульча не дает новым сорнякам разрастаться, а существующим — легко выдергиваться из влажной земли.

Замульчированные кусты малины на огороде. Фото: The Organic Gardening Catalogue

Чем стоит мульчировать молодую малину

Опытные дачники советуют воспользоваться конским навозом, перепревшей соломой и древесной золой. Эти удобрения создают воздушную подушку, удерживают влагу, насыщают почву питательными элементами и защищают растения от вредителей.

Для того, чтобы правильно замульчировать молодую малину на огороде, смешайте между собой навоз и солому в соотношении один к трем. После этого равномерно разложите эти материалы вокруг малиновых кустов на расстоянии в несколько сантиметров от основания побегов. Это важно для того, чтобы избежать выпревания на кустах этой ягоды на огороде.

