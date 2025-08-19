Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як мульчувати молоду малину, щоб не втратити врожай

Як мульчувати молоду малину, щоб не втратити врожай

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 12:22
Як правильно мульчувати молоду малину на городі — поради дачникам
Мульчування куща малини та збір врожаю цієї ягоди на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Мульчування рослин на городі — це один з важливих моментів вирощування гарного врожаю на городі, зокрема, смачної молодої малини. Досвідчені дачники розповіли, як правильно це робити і чим саме варто мульчувати кущі літньої ягоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

У процесі вирощування рослин на городі велику роль грає мульчування, але для цієї процедури необхідно знати певні правила. Якщо ви збираєтеся замульчувати молоду малину, дізнайтеся, як це правильно робити і які матеріали для цього знадобляться.

Малина
Врожай стиглої малини на городі. Фото: Pixabay

Як правильно мульчувати молоду малину

Влітку молода малина може страждати від високих температур і пересихання ґрунту, тому мульчу потрібно розкладати шаром, щонайменше, від десяти до 15 сантиметрів. Такий шар дозволить зберегти внизу прохолоду і вологу, а зверху захистить рослини від сонячних променів.

До того ж, мульча не дає новим бур’янам розростатися, а існуючим — легко висмикуватися з вологої землі.

Мульчирование малины
Замульчовані кущі малини на городі. Фото: The Organic Gardening Catalogue

Чим варто мульчувати молоду малину

Досвідчені дачники радять скористатися кінським гноєм, перепрілою соломою і деревну золу. Ці добрива створюють повітряну подушку, утримують вологу, насичують ґрунт поживними елементами і захищають рослини від шкідників.

Для того, щоб правильно замульчувати молоду малину на городі, змішайте між собою гній і солому в співвідношенні один до трьох. Після цього рівномірно розкладіть ці матеріали навколо малинових кущів на відстані в кілька сантиметрів від основи пагонів. Це важливо для того, щоб уникнути випрівання на кущах цієї ягоди на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, чому малина почала засихати і як врятувати врожай ягоди. 

Раніше ми розповідали про те, як не можна обрізати малину на городі, щоб не зіпсувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, як можна позбутися шкідників на малині.

ягоди поради город малина народні методи ефективні способи
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації