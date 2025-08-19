Як правильно мульчувати молоду малину на городі — поради дачникам

Мульчування куща малини та збір врожаю цієї ягоди на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Мульчування рослин на городі — це один з важливих моментів вирощування гарного врожаю на городі, зокрема, смачної молодої малини. Досвідчені дачники розповіли, як правильно це робити і чим саме варто мульчувати кущі літньої ягоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

У процесі вирощування рослин на городі велику роль грає мульчування, але для цієї процедури необхідно знати певні правила. Якщо ви збираєтеся замульчувати молоду малину, дізнайтеся, як це правильно робити і які матеріали для цього знадобляться.

Врожай стиглої малини на городі. Фото: Pixabay

Як правильно мульчувати молоду малину

Влітку молода малина може страждати від високих температур і пересихання ґрунту, тому мульчу потрібно розкладати шаром, щонайменше, від десяти до 15 сантиметрів. Такий шар дозволить зберегти внизу прохолоду і вологу, а зверху захистить рослини від сонячних променів.

До того ж, мульча не дає новим бур’янам розростатися, а існуючим — легко висмикуватися з вологої землі.

Замульчовані кущі малини на городі. Фото: The Organic Gardening Catalogue

Чим варто мульчувати молоду малину

Досвідчені дачники радять скористатися кінським гноєм, перепрілою соломою і деревну золу. Ці добрива створюють повітряну подушку, утримують вологу, насичують ґрунт поживними елементами і захищають рослини від шкідників.

Для того, щоб правильно замульчувати молоду малину на городі, змішайте між собою гній і солому в співвідношенні один до трьох. Після цього рівномірно розкладіть ці матеріали навколо малинових кущів на відстані в кілька сантиметрів від основи пагонів. Це важливо для того, щоб уникнути випрівання на кущах цієї ягоди на городі.

