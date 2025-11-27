Видео
Главная Дом и огород Как узнать, что озимый лук созрел — простой признак на грядке

Как узнать, что озимый лук созрел — простой признак на грядке

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 09:55
Как узнать, что озимый лук созрел - главные признаки спелости и советы для сбора урожая
Человек держит урожай лука. Фото: Planalto Desidratados

Опытные огородники подсказали, как не упустить момент сбора озимого лука. Есть один главный признак, который точно покажет, что урожай готов. Собрав его вовремя, вы сохраните лук свежим до самой весны.

Новини.LIVE рассказывает, как определить спелость лука, чтобы собрать его вовремя и сохранить до весны.

Читайте также:

Главный признак спелости

Проверьте шейку луковицы — именно место, где перья переходят в головку. Если она стала мягкой и потеряла упругость — это знак, что лук созрел. В этот момент растение как бы "увядает", и можно смело браться за уборку урожая.

Другие сигналы созревания

  • Перья постепенно желтеют и ложатся на землю.
  • Внешние чешуйки подсыхают и приобретают свой естественный оттенок.
  • При прикосновении сухая шелуха тихо шуршит — это знак спелости.

Когда копать

Не спешите выкапывать сразу после дождя. Лучше дождаться сухой, солнечной погоды — тогда головки хорошо просохнут и будут храниться дольше. Выкопанный лук оставьте на грядке на несколько часов, чтобы подсохли перья, затем перенесите в тень для досушивания.

Совет от огородников

Чтобы лук пролежал всю зиму, собирайте его лишь тогда, когда большинство шеек мягкие, а чешуйки сухие. Слишком ранний сбор уменьшит срок хранения, а запоздалый — приведет к гнили или прорастанию.

Мы уже писали о том, что можно выращивать в ноябре дома и на участке.

Ранее сообщалось о том, как и когда проводить обрезку ремонтантной малины.

Также мы объясняли то, как правильно поливать, освещать и содержать орхидеи в холодное время года.

урожай советы огород лук дом
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
