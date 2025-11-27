Як дізнатися, що озима цибуля дозріла - головні ознаки стиглості та поради для збору врожаю

Як дізнатися, що озима цибуля дозріла — проста ознака на грядці
Досвідчені городники підказали, як не проґавити момент збору озимої цибулі. Є одна головна ознака, яка точно покаже, що врожай готовий. Зібравши її вчасно, ви збережете цибулю свіжою до самої весни.
Новини.LIVE розповідає, як визначити стиглість цибулі, щоб зібрати її вчасно й зберегти до весни.
Головна ознака стиглості
Перевірте шийку цибулини — саме місце, де пір’я переходить у головку. Якщо вона стала м’якою та втратила пружність — це знак, що цибуля дозріла. У цей момент рослина ніби "в’яне", і можна сміливо братися за збирання врожаю.
Інші сигнали дозрівання
- Пір’я поступово жовтіє та лягає на землю.
- Зовнішні лусочки підсихають і набувають свого природного відтінку.
- При дотику сухе лушпиння тихо шурхотить — це знак стиглості.
Коли копати
Не поспішайте викопувати одразу після дощу. Краще дочекатися сухої, сонячної погоди — тоді головки добре просохнуть і зберігатимуться довше. Викопану цибулю залиште на грядці на кілька годин, щоб підсохло пір’я, потім перенесіть у тінь для досушування.
Порада від городників
Щоб цибуля пролежала всю зиму, збирайте її лише тоді, коли більшість шийок м’які, а лусочки сухі. Надто ранній збір зменшить термін зберігання, а запізнілий — призведе до гнилі чи проростання.
