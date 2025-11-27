Як дізнатися, що озима цибуля дозріла - головні ознаки стиглості та поради для збору врожаю

Людина тримає врожай цибулі. Фото: Planalto Desidratados

Досвідчені городники підказали, як не проґавити момент збору озимої цибулі. Є одна головна ознака, яка точно покаже, що врожай готовий. Зібравши її вчасно, ви збережете цибулю свіжою до самої весни.

Новини.LIVE розповідає, як визначити стиглість цибулі, щоб зібрати її вчасно й зберегти до весни.

Головна ознака стиглості

Перевірте шийку цибулини — саме місце, де пір’я переходить у головку. Якщо вона стала м’якою та втратила пружність — це знак, що цибуля дозріла. У цей момент рослина ніби "в’яне", і можна сміливо братися за збирання врожаю.

Інші сигнали дозрівання

Пір’я поступово жовтіє та лягає на землю.

Зовнішні лусочки підсихають і набувають свого природного відтінку.

При дотику сухе лушпиння тихо шурхотить — це знак стиглості.

Коли копати

Не поспішайте викопувати одразу після дощу. Краще дочекатися сухої, сонячної погоди — тоді головки добре просохнуть і зберігатимуться довше. Викопану цибулю залиште на грядці на кілька годин, щоб підсохло пір’я, потім перенесіть у тінь для досушування.

Порада від городників

Щоб цибуля пролежала всю зиму, збирайте її лише тоді, коли більшість шийок м’які, а лусочки сухі. Надто ранній збір зменшить термін зберігання, а запізнілий — призведе до гнилі чи проростання.

