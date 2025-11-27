Відео
Відео

Як дізнатися, що озима цибуля дозріла — проста ознака на грядці

Як дізнатися, що озима цибуля дозріла — проста ознака на грядці

Дата публікації: 27 листопада 2025 09:55
Оновлено: 00:45
Як дізнатися, що озима цибуля дозріла - головні ознаки стиглості та поради для збору врожаю
Людина тримає врожай цибулі. Фото: Planalto Desidratados

Досвідчені городники підказали, як не проґавити момент збору озимої цибулі. Є одна головна ознака, яка точно покаже, що врожай готовий. Зібравши її вчасно, ви збережете цибулю свіжою до самої весни.

Новини.LIVE розповідає, як визначити стиглість цибулі, щоб зібрати її вчасно й зберегти до весни.

Читайте також:

Головна ознака стиглості

Перевірте шийку цибулини — саме місце, де пір’я переходить у головку. Якщо вона стала м’якою та втратила пружність — це знак, що цибуля дозріла. У цей момент рослина ніби "в’яне", і можна сміливо братися за збирання врожаю.

Інші сигнали дозрівання

  • Пір’я поступово жовтіє та лягає на землю.
  • Зовнішні лусочки підсихають і набувають свого природного відтінку.
  • При дотику сухе лушпиння тихо шурхотить — це знак стиглості.

Коли копати

Не поспішайте викопувати одразу після дощу. Краще дочекатися сухої, сонячної погоди — тоді головки добре просохнуть і зберігатимуться довше. Викопану цибулю залиште на грядці на кілька годин, щоб підсохло пір’я, потім перенесіть у тінь для досушування.

Порада від городників

Щоб цибуля пролежала всю зиму, збирайте її лише тоді, коли більшість шийок м’які, а лусочки сухі. Надто ранній збір зменшить термін зберігання, а запізнілий — призведе до гнилі чи проростання.

Ми вже писали про те, що можна вирощувати у листопаді вдома та на ділянці.

Раніше повідомлялося про те, як і коли проводити обрізання ремонтантної малини.

Також ми пояснювали те, як правильно поливати, освітлювати й утримувати орхідеї в холодну пору року.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
