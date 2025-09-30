Почему яблоки гниют еще на дереве и что делать - причины и советы для урожая

Гнилые яблоки на плодовом дереве. Фото: Everypixel

Осенью многие садоводы замечают, что яблоки начинают гнить еще на дереве. Причина не всегда в болезнях — часто это недостаток питательных веществ, который можно легко исправить.

Новини.LIVE делится советами агрономов, как остановить порчу урожая и сохранить яблоки до зимы.

Почему яблоки гниют на дереве

Основная причина — недостаток фосфора в почве. Из-за этого дерево ослабевает и не может сформировать здоровые плоды. Дополнительно на гниение влияют истощенная почва, недостаток солнца, избыточная влага и загущенная крона, которая мешает проветриванию.

Как помочь яблоне

Используйте суперфосфат: 1 ст. л. на ведро теплой воды, поливать под корень раз в две недели.

Удаляйте бесплодные побеги, чтобы направить питательные вещества на плоды.

Обрезку проводите сухим и чистым инструментом в утренние часы.

Регулярно мульчируйте приствольный круг и следите, чтобы не было застоя воды.

Профилактика гниения яблок

Чтобы избежать проблем в будущем, важно придерживаться комплексного ухода:

обеспечивайте дереву достаточно света и пространства для кроны;

проводите санитарную обрезку каждый год;

поливайте умеренно, особенно во время засухи, но избегайте чрезмерной влаги;

раз в сезон подкармливайте почву органическими и минеральными удобрениями.

Дополнительные советы

Такие меры снижают риск гниения не только у яблок, но и у груш или айвы. Осенний уход, сбалансированная подкормка и проветриваемая крона — залог того, что урожай будет сладким, крепким и сохранит свои вкусовые качества гораздо дольше.

