Почему яблоки гниют еще на дереве и что делать - причины и советы для урожая

Яблоки гниют на дереве — простые советы, чтобы сохранить плоды
Осенью многие садоводы замечают, что яблоки начинают гнить еще на дереве. Причина не всегда в болезнях — часто это недостаток питательных веществ, который можно легко исправить.
Новини.LIVE делится советами агрономов, как остановить порчу урожая и сохранить яблоки до зимы.
Почему яблоки гниют на дереве
Основная причина — недостаток фосфора в почве. Из-за этого дерево ослабевает и не может сформировать здоровые плоды. Дополнительно на гниение влияют истощенная почва, недостаток солнца, избыточная влага и загущенная крона, которая мешает проветриванию.
Как помочь яблоне
- Используйте суперфосфат: 1 ст. л. на ведро теплой воды, поливать под корень раз в две недели.
- Удаляйте бесплодные побеги, чтобы направить питательные вещества на плоды.
- Обрезку проводите сухим и чистым инструментом в утренние часы.
- Регулярно мульчируйте приствольный круг и следите, чтобы не было застоя воды.
Профилактика гниения яблок
Чтобы избежать проблем в будущем, важно придерживаться комплексного ухода:
- обеспечивайте дереву достаточно света и пространства для кроны;
- проводите санитарную обрезку каждый год;
- поливайте умеренно, особенно во время засухи, но избегайте чрезмерной влаги;
- раз в сезон подкармливайте почву органическими и минеральными удобрениями.
Дополнительные советы
Такие меры снижают риск гниения не только у яблок, но и у груш или айвы. Осенний уход, сбалансированная подкормка и проветриваемая крона — залог того, что урожай будет сладким, крепким и сохранит свои вкусовые качества гораздо дольше.
