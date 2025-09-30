Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Яблоки гниют на дереве — простые советы, чтобы сохранить плоды

Яблоки гниют на дереве — простые советы, чтобы сохранить плоды

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 23:37
Почему яблоки гниют еще на дереве и что делать - причины и советы для урожая
Гнилые яблоки на плодовом дереве. Фото: Everypixel

Осенью многие садоводы замечают, что яблоки начинают гнить еще на дереве. Причина не всегда в болезнях — часто это недостаток питательных веществ, который можно легко исправить.

Новини.LIVE делится советами агрономов, как остановить порчу урожая и сохранить яблоки до зимы.

Реклама
Читайте также:

Почему яблоки гниют на дереве

Основная причина — недостаток фосфора в почве. Из-за этого дерево ослабевает и не может сформировать здоровые плоды. Дополнительно на гниение влияют истощенная почва, недостаток солнца, избыточная влага и загущенная крона, которая мешает проветриванию.

Как помочь яблоне

  • Используйте суперфосфат: 1 ст. л. на ведро теплой воды, поливать под корень раз в две недели.
  • Удаляйте бесплодные побеги, чтобы направить питательные вещества на плоды.
  • Обрезку проводите сухим и чистым инструментом в утренние часы.
  • Регулярно мульчируйте приствольный круг и следите, чтобы не было застоя воды.

Профилактика гниения яблок

Чтобы избежать проблем в будущем, важно придерживаться комплексного ухода:

  • обеспечивайте дереву достаточно света и пространства для кроны;
  • проводите санитарную обрезку каждый год;
  • поливайте умеренно, особенно во время засухи, но избегайте чрезмерной влаги;
  • раз в сезон подкармливайте почву органическими и минеральными удобрениями.

Дополнительные советы

Такие меры снижают риск гниения не только у яблок, но и у груш или айвы. Осенний уход, сбалансированная подкормка и проветриваемая крона — залог того, что урожай будет сладким, крепким и сохранит свои вкусовые качества гораздо дольше.

Напомним, мы писали о том, чем подкормить яблоню осенью.

Ранее мы рассказывали о том, какие лучшие сорта яблок для осенней посадки и долгого хранения.

Также мы объясняли то, как отмыть руки после чистки молодых орехов.

урожай деревья советы огород сад яблоки
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации